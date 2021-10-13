https://ria.ru/20211013/kompleks-1754318237.html

В Хатанге появится комплекс очистки питьевой воды

В Хатанге появится комплекс очистки питьевой воды - РИА Новости, 13.10.2021

В Хатанге появится комплекс очистки питьевой воды

Строительство станции очистки и обеззараживания воды, которая обеспечит жителей качественной питьевой водой, завершается в северном селе Хатанга Таймырского... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T09:43

2021-10-13T09:43

2021-10-13T09:58

общество

минусинск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 13 окт - РИА Новости. Строительство станции очистки и обеззараживания воды, которая обеспечит жителей качественной питьевой водой, завершается в северном селе Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.По его данным, в село по Севморпути доставлена заключительная партия технологического оборудования, необходимого для завершения строительства."Объект возводят по федеральному проекту "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". Общая сумма финансирования из бюджетов всех уровней составит 72,6 млн рублей. Ввод станции кардинально решит проблему с качеством воды на территории села. Сейчас жители вынуждены пользоваться водой из открытого водозабора без должной очистки", - говорится в сообщении.В настоящее время на площадке построено здание станции водоподготовки и операторной, установлен дизельгенератор, две трансформаторные подстанции. Завершается прокладка наружных сетей и устройство внутренних инженерных систем здания водоподготовки. В то же время подрядчик ведет подготовку к монтажу основного технологического оборудования водоочистки – системы фильтрации.Мощность станции водоподготовки составит более трех тысяч кубометров воды в сутки. Работа объекта будет целиком автоматизирована. Управление станцией будет осуществляться с помощью электронной системы управления."Строительство станции водоочистки находится у нас на особом контроле. Это социально значимый объект для жителей села, поскольку вода – ключевая составляющая для качества жизни", - приводит пресс-служба слова краевого министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Евгения Афанасьева.В пресс-службе отметили, что в этом году в рамках нацпроекта строится шесть объектов водоснабжения: водозаборная скважина, водопроводные сети и водонапорная башня в поселке Мингуль Сухобузимского района, кольцевой водопровод протяженностью 11,4 километров в Минусинске, станция водоподготовки на водобаках в Бородино, водозаборные сооружения, водонапорная башня и водопроводные сети в поселке Мингуль Сухобузимского района, водопроводы и оборудование по водоочистке в поселках Красногорьевском и Ангарском Богучанского района.Реализация этих шести мероприятий позволит обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 17 тысяч жителей региона.

https://ria.ru/20210825/elektrostantsiya-1747144187.html

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общество, минусинск, красноярский край