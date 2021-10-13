15:16 13.10.2021 (обновлено: 17:46 13.10.2021)
Абрамченко призвала готовиться к появлению в России климатической миграции
Вице-премьер Абрамченко призвала готовиться к появлению в России климатической миграции
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко выступает на пленарной сессии в рамках третьего Евразийского женского форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. России вместе с другими странами необходимо подготовиться к изменению климата, считает вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Уже сейчас, в этом году по основным отраслям экономики — это сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, транспорт, стройка — необходимо принимать <...> планы адаптации", — сказала она на Третьем Евразийском женском форуме.
Абрамченко отметила также, что страна должна ожидать возникновения климатических мигрантов, которые появятся из-за трансграничного характера изменений на планете.
Она призвала государства делиться своими наилучшими технологиями в рамках общей климатической повестки, а также активизировать международные усилия по решению экологических проблем.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990-го и создать стратегию развития страны с низким уровнем выбросов до 2050 года. Наряду с этой работой идет подготовка плана адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. Сводный операционный план действий до 2030 года должен быть внесен в кабмин до 15 декабря.