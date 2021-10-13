https://ria.ru/20211013/klimat-1754391708.html

Абрамченко призвала готовиться к появлению в России климатической миграции

Абрамченко призвала готовиться к появлению в России климатической миграции - РИА Новости, 13.10.2021

Абрамченко призвала готовиться к появлению в России климатической миграции

России вместе с другими странами необходимо подготовиться к изменению климата, считает вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:16

2021-10-13T15:16

2021-10-13T17:46

владимир путин

виктория абрамченко

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. России вместе с другими странами необходимо подготовиться к изменению климата, считает вице-премьер Виктория Абрамченко.Абрамченко отметила также, что страна должна ожидать возникновения климатических мигрантов, которые появятся из-за трансграничного характера изменений на планете.Она призвала государства делиться своими наилучшими технологиями в рамках общей климатической повестки, а также активизировать международные усилия по решению экологических проблем.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990-го и создать стратегию развития страны с низким уровнем выбросов до 2050 года. Наряду с этой работой идет подготовка плана адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. Сводный операционный план действий до 2030 года должен быть внесен в кабмин до 15 декабря.

https://ria.ru/20211005/nobelevskaya-premiya-1753225349.html

россия

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2021

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владимир путин, виктория абрамченко, россия