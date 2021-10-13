https://ria.ru/20211013/kitay-1754426003.html

Житель Китая умолял задержать его из-за того, что дочь не умеет считать

Житель Китая умолял задержать его из-за того, что дочь не умеет считать - РИА Новости, 13.10.2021

Житель Китая умолял задержать его из-за того, что дочь не умеет считать

Житель Китая просил полицейских задержать его из-за проблем дочери с математикой, пишет местное издание "Пэнпай". РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T17:40

2021-10-13T17:40

2021-10-13T19:12

в мире

китай

цзянсу

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ПЕКИН, 13 окт — РИА Новости. Житель Китая просил полицейских задержать его из-за проблем дочери с математикой, пишет местное издание "Пэнпай".Отмечается, что мужчина из города Куньшань провинции Цзянсу выбежал на середину проезжей части и лег на спину. Сотрудники правоохранительных органов, вскоре прибывшие на место происшествия, обнаружили, что он плакал.Отец рассказал, что его дочь вычла из восьмисот семьсот и получила девятьсот, а затем стал умолять, чтобы стражи порядка его задержали. В итоге, как отмечает издание, полицейские смогли уговорить мужчину вернуться домой.Мнение китайских интернет-пользователей по поводу случившегося разделились. Одни сочли поведение отца забавным и посочувствовали его проблеме, другие посчитали его действия позорными и нарушающими общественный порядок.

https://ria.ru/20210226/zadacha-1599150302.html

китай

цзянсу

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в мире, китай, цзянсу