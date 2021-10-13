https://ria.ru/20211013/kazan-1754327784.html

В Казани восемь человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая

В Казани восемь человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая - РИА Новости, 13.10.2021

В Казани восемь человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая в Казани в среду утром, пятерых из них доставляют в больницу, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T10:37

2021-10-13T10:37

2021-10-13T10:59

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая в Казани в среду утром, пятерых из них доставляют в больницу, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.По информации ГИБДД Казани, в среду утром на перекрёстке улиц Шамиля Усманова и Декабристов произошло столкновение автобуса и трамвая. Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают инспекторы."В результате ДТП на улице Декабристов пострадали восемь человек, из них пятеро с различными травмами доставляются в больницу бригадами скорой медицинской помощи", - сказал представитель минздрава.Еще троим пострадавшим, по его информации, медики оказали помощь на месте. В основном у пострадавших травмы средней тяжести.

https://ria.ru/20210726/dtp-1742873840.html

казань

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2021

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происшествия, казань