https://ria.ru/20211013/kazan-1754327784.html
В Казани восемь человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая
В Казани восемь человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая - РИА Новости, 13.10.2021
В Казани восемь человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая в Казани в среду утром, пятерых из них доставляют в больницу, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:37
2021-10-13T10:37
2021-10-13T10:59
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая в Казани в среду утром, пятерых из них доставляют в больницу, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.По информации ГИБДД Казани, в среду утром на перекрёстке улиц Шамиля Усманова и Декабристов произошло столкновение автобуса и трамвая. Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают инспекторы."В результате ДТП на улице Декабристов пострадали восемь человек, из них пятеро с различными травмами доставляются в больницу бригадами скорой медицинской помощи", - сказал представитель минздрава.Еще троим пострадавшим, по его информации, медики оказали помощь на месте. В основном у пострадавших травмы средней тяжести.
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происшествия, казань
10:37 13.10.2021 (обновлено: 10:59 13.10.2021)
В Казани восемь человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая
В Казани столкнулись автобус и трамвай, восемь человек пострадали
КАЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости.
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая в Казани
в среду утром, пятерых из них доставляют в больницу, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.
По информации ГИБДД Казани, в среду утром на перекрёстке улиц Шамиля Усманова и Декабристов произошло столкновение автобуса и трамвая. Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают инспекторы.
"В результате ДТП на улице Декабристов пострадали восемь человек, из них пятеро с различными травмами доставляются в больницу бригадами скорой медицинской помощи", - сказал представитель минздрава.
Еще троим пострадавшим, по его информации, медики оказали помощь на месте. В основном у пострадавших травмы средней тяжести.