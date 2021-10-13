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Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края - РИА Новости, 13.10.2021
Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
Представитель партии "Единая Россия" Ирина Унтилова избрана председателем законодательного собрания Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого парламента. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T04:23
2021-10-13T04:23
политика
камчатский край
единая россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт - РИА Новости. Представитель партии "Единая Россия" Ирина Унтилова избрана председателем законодательного собрания Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого парламента."Главным вопросом сессии стало избрание председателя законодательного собрания. Фракция "Единой России" предложила на этот пост Ирину Унтилову. Также на пост спикера фракция КПРФ выдвинула кандидатуру Романа Литвинова. По итогам тайного голосования председателем законодательного собрания Камчатского края четвертого созыва избрана Ирина Унтилова", – говорится в сообщении.За Унтилову проголосовали 24 депутата из 27, сообщили в пресс-службе.До работы в краевом парламенте Унтилова занимала пост первого вице-губернатора Камчатского края, на этой должности она пробыла с 2014 по 2020 годы.
https://ria.ru/20211013/ponomarev-1754302548.html
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политика, камчатский край, единая россия
04:23 13.10.2021
 
Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края

Представитель партии "Единая Россия" Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРегионы России. Камчатка
Регионы России. Камчатка - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт - РИА Новости. Представитель партии "Единая Россия" Ирина Унтилова избрана председателем законодательного собрания Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого парламента.
"Главным вопросом сессии стало избрание председателя законодательного собрания. Фракция "Единой России" предложила на этот пост Ирину Унтилову. Также на пост спикера фракция КПРФ выдвинула кандидатуру Романа Литвинова. По итогам тайного голосования председателем законодательного собрания Камчатского края четвертого созыва избрана Ирина Унтилова", – говорится в сообщении.
За Унтилову проголосовали 24 депутата из 27, сообщили в пресс-службе.
До работы в краевом парламенте Унтилова занимала пост первого вице-губернатора Камчатского края, на этой должности она пробыла с 2014 по 2020 годы.
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