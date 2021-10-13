https://ria.ru/20211013/kabul-1754318777.html

В Кабуле переименовали "Базар Буша"

В Кабуле переименовали "Базар Буша" - РИА Новости, 13.10.2021

В Кабуле переименовали "Базар Буша"

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* потребовало переименовать рынок, названный в честь экс-президента США Джорджа Буша, в Кабуле "Базар Буша"... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T09:46

2021-10-13T09:46

2021-10-13T10:25

захват власти в афганистане талибами

в мире

бурхануддин раббани

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талибан

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КАБУЛ, 13 окт - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* потребовало переименовать рынок, названный в честь экс-президента США Джорджа Буша, в Кабуле "Базар Буша" (Bush Bazaar), на котором продавались иностранные товары, рассказали РИА Новости местные продавцы.По словам одного из владельцев торговой лавки на рынке, новая вывеска с названием "Моджахеды" (Mujahideen) появилась при входе.Он рассказал, что этот рынок появился после вторжения американских войск в Афганистан в 2001 году и получил название от фамилии президента США Джорджа Буша, при котором и началось 20-летнее военное присутствие американцев в Афганистане.Ранее талибы уже переименовали аэропорт в Кабуле, убрав из названия воздушной гавани упоминание экс-президента Афганистана Хамида Карзая, а также педагогический университет в Кабуле, из названия которого также было убрано имя бывшего президента Афганистана, убитого в 2011 году, профессора Бурхануддина Раббани.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20211010/afganistan-1753899093.html

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афганистан

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в мире, бурхануддин раббани, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд