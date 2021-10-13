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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211013/kabul-1754318777.html
В Кабуле переименовали "Базар Буша"
В Кабуле переименовали "Базар Буша" - РИА Новости, 13.10.2021
В Кабуле переименовали "Базар Буша"
Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* потребовало переименовать рынок, названный в честь экс-президента США Джорджа Буша, в Кабуле "Базар Буша"... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T09:46
2021-10-13T10:25
захват власти в афганистане талибами
в мире
бурхануддин раббани
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
россия
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КАБУЛ, 13 окт - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* потребовало переименовать рынок, названный в честь экс-президента США Джорджа Буша, в Кабуле "Базар Буша" (Bush Bazaar), на котором продавались иностранные товары, рассказали РИА Новости местные продавцы.По словам одного из владельцев торговой лавки на рынке, новая вывеска с названием "Моджахеды" (Mujahideen) появилась при входе.Он рассказал, что этот рынок появился после вторжения американских войск в Афганистан в 2001 году и получил название от фамилии президента США Джорджа Буша, при котором и началось 20-летнее военное присутствие американцев в Афганистане.Ранее талибы уже переименовали аэропорт в Кабуле, убрав из названия воздушной гавани упоминание экс-президента Афганистана Хамида Карзая, а также педагогический университет в Кабуле, из названия которого также было убрано имя бывшего президента Афганистана, убитого в 2011 году, профессора Бурхануддина Раббани.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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в мире, бурхануддин раббани, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд
09:46 13.10.2021 (обновлено: 10:25 13.10.2021)
 
В Кабуле переименовали "Базар Буша"

В Кабуле переименовали "Базар Буша", на котором продавались иностранные товары

© AP Photo / Khwaja Tawfiq SediqiТалибы в Кабуле
Талибы в Кабуле - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 13 окт - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* потребовало переименовать рынок, названный в честь экс-президента США Джорджа Буша, в Кабуле "Базар Буша" (Bush Bazaar), на котором продавались иностранные товары, рассказали РИА Новости местные продавцы.
По словам одного из владельцев торговой лавки на рынке, новая вывеска с названием "Моджахеды" (Mujahideen) появилась при входе.
Люди на рынке в Кабуле - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 16:56
Талибы изъяли у представителей предыдущей администрации миллионы долларов
Он рассказал, что этот рынок появился после вторжения американских войск в Афганистан в 2001 году и получил название от фамилии президента США Джорджа Буша, при котором и началось 20-летнее военное присутствие американцев в Афганистане.
Ранее талибы уже переименовали аэропорт в Кабуле, убрав из названия воздушной гавани упоминание экс-президента Афганистана Хамида Карзая, а также педагогический университет в Кабуле, из названия которого также было убрано имя бывшего президента Афганистана, убитого в 2011 году, профессора Бурхануддина Раббани.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреБурхануддин РаббаниКабул (город)ООНТалибанАфганистанРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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