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Верховный суд отказался рассматривать жалобу на приговор историку Дмитриеву
Верховный суд отказался рассматривать жалобу на приговор историку Дмитриеву - РИА Новости, 13.10.2021
Верховный суд отказался рассматривать жалобу на приговор историку Дмитриеву
Верховный суд России отказался рассматривать жалобу на приговор руководителю карельского отделения научно-информационного центра "Мемориал"* историку Юрию... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T02:06
2021-10-13T02:06
происшествия
справки
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу на приговор руководителю карельского отделения научно-информационного центра "Мемориал"* историку Юрию Дмитриеву, который осужден на 13 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней приемной дочерью.Петрозаводский горсуд 22 июля 2020 года назначил наказание Дмитриеву в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии строгого режима, он был признан виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. При этом суд признал Дмитриева невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений. В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии увеличил срок наказания Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью, дело по другим статьям обвинения отправил на пересмотр в Петрозаводский горсуд.Как доказало следствие, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь 2005 года рождения, а также с 2012 по 2016 годы совершал насильственные действия в отношении нее. Также у него дома была обнаружена часть от незарегистрированного огнестрельного оружия.В середине февраля по итогам длительного процесса Третий кассационной суд оставил без изменения приговор Верховного суда. В марте Дмитриев подал жалобу в Европейский суд по правам человека.* Организация, выполняющая функции иноагента.
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происшествия, справки, россия
02:06 13.10.2021
 
Верховный суд отказался рассматривать жалобу на приговор историку Дмитриеву

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу на приговор историку Юрию Дмитриеву

CC BY-SA 4.0 / Mediafond / Историк Юрий Дмитриев
Историк Юрий Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Mediafond /
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу на приговор руководителю карельского отделения научно-информационного центра "Мемориал"* историку Юрию Дмитриеву, который осужден на 13 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней приемной дочерью.
"Отказ в передаче дела (кассационных жалобы, представления) для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции", - говорится в карточке дела на сайте Верховного суда. Соответствущее постановление вынесено 12 октября.
Петрозаводский горсуд 22 июля 2020 года назначил наказание Дмитриеву в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии строгого режима, он был признан виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. При этом суд признал Дмитриева невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений. В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии увеличил срок наказания Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью, дело по другим статьям обвинения отправил на пересмотр в Петрозаводский горсуд.
Как доказало следствие, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь 2005 года рождения, а также с 2012 по 2016 годы совершал насильственные действия в отношении нее. Также у него дома была обнаружена часть от незарегистрированного огнестрельного оружия.
В середине февраля по итогам длительного процесса Третий кассационной суд оставил без изменения приговор Верховного суда. В марте Дмитриев подал жалобу в Европейский суд по правам человека.
* Организация, выполняющая функции иноагента.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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