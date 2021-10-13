https://ria.ru/20211013/istorik-1754300921.html

Верховный суд отказался рассматривать жалобу на приговор историку Дмитриеву

Верховный суд отказался рассматривать жалобу на приговор историку Дмитриеву - РИА Новости, 13.10.2021

Верховный суд отказался рассматривать жалобу на приговор историку Дмитриеву

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу на приговор руководителю карельского отделения научно-информационного центра "Мемориал"* историку Юрию... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T02:06

2021-10-13T02:06

2021-10-13T02:06

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу на приговор руководителю карельского отделения научно-информационного центра "Мемориал"* историку Юрию Дмитриеву, который осужден на 13 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней приемной дочерью.Петрозаводский горсуд 22 июля 2020 года назначил наказание Дмитриеву в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии строгого режима, он был признан виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. При этом суд признал Дмитриева невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений. В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии увеличил срок наказания Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью, дело по другим статьям обвинения отправил на пересмотр в Петрозаводский горсуд.Как доказало следствие, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь 2005 года рождения, а также с 2012 по 2016 годы совершал насильственные действия в отношении нее. Также у него дома была обнаружена часть от незарегистрированного огнестрельного оружия.В середине февраля по итогам длительного процесса Третий кассационной суд оставил без изменения приговор Верховного суда. В марте Дмитриев подал жалобу в Европейский суд по правам человека.* Организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20201005/dmitriev-1578226455.html

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происшествия, справки, россия