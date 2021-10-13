https://ria.ru/20211013/istorik-1754300921.html
Верховный суд отказался рассматривать жалобу на приговор историку Дмитриеву
Верховный суд отказался рассматривать жалобу на приговор историку Дмитриеву - РИА Новости, 13.10.2021
Верховный суд отказался рассматривать жалобу на приговор историку Дмитриеву
Верховный суд России отказался рассматривать жалобу на приговор руководителю карельского отделения научно-информационного центра "Мемориал"* историку Юрию... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T02:06
2021-10-13T02:06
2021-10-13T02:06
происшествия
справки
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151801/33/1518013325_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c0effc768b6d5b229be842c43882be1f.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу на приговор руководителю карельского отделения научно-информационного центра "Мемориал"* историку Юрию Дмитриеву, который осужден на 13 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней приемной дочерью.Петрозаводский горсуд 22 июля 2020 года назначил наказание Дмитриеву в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии строгого режима, он был признан виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. При этом суд признал Дмитриева невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений. В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии увеличил срок наказания Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью, дело по другим статьям обвинения отправил на пересмотр в Петрозаводский горсуд.Как доказало следствие, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь 2005 года рождения, а также с 2012 по 2016 годы совершал насильственные действия в отношении нее. Также у него дома была обнаружена часть от незарегистрированного огнестрельного оружия.В середине февраля по итогам длительного процесса Третий кассационной суд оставил без изменения приговор Верховного суда. В марте Дмитриев подал жалобу в Европейский суд по правам человека.* Организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20201005/dmitriev-1578226455.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151801/33/1518013325_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_77a186e27b711bfb92ea2f2b2cc470ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, справки, россия
Верховный суд отказался рассматривать жалобу на приговор историку Дмитриеву
Верховный суд России отказался рассматривать жалобу на приговор историку Юрию Дмитриеву
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Верховный суд России
отказался рассматривать жалобу на приговор руководителю карельского отделения научно-информационного центра "Мемориал"* историку Юрию Дмитриеву, который осужден на 13 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней приемной дочерью.
"Отказ в передаче дела (кассационных жалобы, представления) для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции", - говорится в карточке дела на сайте Верховного суда. Соответствущее постановление вынесено 12 октября.
Петрозаводский горсуд 22 июля 2020 года назначил наказание Дмитриеву в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии строгого режима, он был признан виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. При этом суд признал Дмитриева невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений. В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии увеличил срок наказания Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью, дело по другим статьям обвинения отправил на пересмотр в Петрозаводский горсуд.
Как доказало следствие, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь 2005 года рождения, а также с 2012 по 2016 годы совершал насильственные действия в отношении нее. Также у него дома была обнаружена часть от незарегистрированного огнестрельного оружия.
В середине февраля по итогам длительного процесса Третий кассационной суд оставил без изменения приговор Верховного суда. В марте Дмитриев подал жалобу в Европейский суд
по правам человека.
* Организация, выполняющая функции иноагента.