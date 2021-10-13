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Наука
https://ria.ru/20211013/iphone-1754339490.html
Нехватка электронных компонентов сделает iPhone 13 дефицитом
Нехватка электронных компонентов сделает iPhone 13 дефицитом - РИА Новости, 13.10.2021
Нехватка электронных компонентов сделает iPhone 13 дефицитом
Компания Apple столкнулась с проблемой нехватки электронных компонентов, из-за чего новое поколение iPhone станет дефицитом. Об этом сообщает Bloomberg со... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:35
2021-10-13T11:35
наука
технологии
купертино
apple
apple iphone
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Компания Apple столкнулась с проблемой нехватки электронных компонентов, из-за чего новое поколение iPhone станет дефицитом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.Серьезные проблемы возникли с компонентами, выпускаемыми Broadcom и Texas Instruments. В дефиците микросхемы для OLED-дисплеев и беспроводные модули. Однако, как отмечает Bloomberg, в Купертино ощущают нехватку и других компонентов.Нехватка чипов может сказаться на производственном плане Apple — так, вместе 90 миллионов всех версий iPhone 13 будет произведено 80 миллионов устройств.Дефицит iPhone 13 подогревает и повышенный спрос на новые смартфоны Apple — ожидание iPhone 13 Pro при заказе с официального сайта производителя в России может растянуться на полтора месяца.
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технологии, купертино, apple, apple iphone
11:35 13.10.2021
 

Нехватка электронных компонентов сделает iPhone 13 дефицитом

© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 13
iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Компания Apple столкнулась с проблемой нехватки электронных компонентов, из-за чего новое поколение iPhone станет дефицитом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.
Серьезные проблемы возникли с компонентами, выпускаемыми Broadcom и Texas Instruments. В дефиците микросхемы для OLED-дисплеев и беспроводные модули. Однако, как отмечает Bloomberg, в Купертино ощущают нехватку и других компонентов.
Нехватка чипов может сказаться на производственном плане Apple — так, вместе 90 миллионов всех версий iPhone 13 будет произведено 80 миллионов устройств.
Дефицит iPhone 13 подогревает и повышенный спрос на новые смартфоны Apple — ожидание iPhone 13 Pro при заказе с официального сайта производителя в России может растянуться на полтора месяца.
iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 08:00Наука
Экспертиза iPhone 13: стоит ли новый смартфон Apple своих денег
 
НаукаТехнологииКупертиноAppleApple iPhone
 
 
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