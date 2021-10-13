https://ria.ru/20211013/iphone-1754339490.html

Нехватка электронных компонентов сделает iPhone 13 дефицитом

Нехватка электронных компонентов сделает iPhone 13 дефицитом - РИА Новости, 13.10.2021

Нехватка электронных компонентов сделает iPhone 13 дефицитом

Компания Apple столкнулась с проблемой нехватки электронных компонентов, из-за чего новое поколение iPhone станет дефицитом. Об этом сообщает Bloomberg со... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:35

2021-10-13T11:35

2021-10-13T11:35

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Компания Apple столкнулась с проблемой нехватки электронных компонентов, из-за чего новое поколение iPhone станет дефицитом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.Серьезные проблемы возникли с компонентами, выпускаемыми Broadcom и Texas Instruments. В дефиците микросхемы для OLED-дисплеев и беспроводные модули. Однако, как отмечает Bloomberg, в Купертино ощущают нехватку и других компонентов.Нехватка чипов может сказаться на производственном плане Apple — так, вместе 90 миллионов всех версий iPhone 13 будет произведено 80 миллионов устройств.Дефицит iPhone 13 подогревает и повышенный спрос на новые смартфоны Apple — ожидание iPhone 13 Pro при заказе с официального сайта производителя в России может растянуться на полтора месяца.

https://ria.ru/20210930/iphone-1752361147.html

купертино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, купертино, apple, apple iphone