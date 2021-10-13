https://ria.ru/20211013/immunitet-1754368071.html

Определена длительность естественного иммунитета у переболевших COVID-19

Определена длительность естественного иммунитета у переболевших COVID-19 - РИА Новости, 13.10.2021

Определена длительность естественного иммунитета у переболевших COVID-19

Результаты исследования, проведенного в Швеции и Италии, показали, что у большинства переболевших COVID-19 в первые полгода количество антител медленно... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:53

2021-10-13T13:53

2021-10-13T16:32

наука

италия

швеция

здоровье

биология

коронавирус covid-19

антитела

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Результаты исследования, проведенного в Швеции и Италии, показали, что у большинства переболевших COVID-19 в первые полгода количество антител медленно снижалось, после чего показатель до 15 месяцев был стабильным. Статья опубликована на сайте препринтов bioRxiv.org.Авторы собрали 188 анализов крови у 136 пациентов, у которых заболевание сопровождалось характерными симптомами и протекало в различной форме, от легкой до тяжелой. В качестве контрольной выборки использовали плазму 108 человек с подтвержденным отрицательным ПЦР-тестом.Ученые измеряли титры анти-S и анти-RBD антител в плазме. Первые специфически нацелены на спайковый белок, или S-белок вируса целиком, а вторые — на рецептор-связывающий домен (RBD) S-белка, играющий ключевую роль в связывании вируса с клетками. Известно, что со временем в структуре S-белка и RBD-домена накапливаются мутации, которые снижают нейтрализующую способность антител. Задачей ученых было определить время, в течение которого антитела плазматических клеток сохраняют активность.Результаты показали, что на пике иммунного ответа у выздоравливающих пациентов уровни анти-RBD иммуноглобулинов IgM и IgA были увеличены на 77 и 85 процентов соответственно, но затем в течение шести-пятнадцати месяцев упали до 4,5 и 11 процентов. Антитела IgM и IgA к S-белку показали значения чуть выше — соответственно 88 и 90 процентов в первые один-три месяца и вполовину меньше через 55-56 дней.Титры специфических антител IgG к RBD и S-белку у 94 процентов пациентов достигли максимума через 15-28 дней после появления симптомов, потом, после прохождения пика ответа антител, они постепенно уменьшились примерно в четыре раза к концу шестого месяца, а затем оставались стабильными до 15 месяцев. Дольше сохранялся высокий уровень антител у тех, кто переболел COVID-19 в тяжелой форме.Для сравнения ученые оценили уровень специфических IgG антител в плазме вакцинированных. Оказалось, что через 14-35 дней после введения первой дозы вакцины титры антител были аналогичны таковым у переболевших через шесть месяцев после заражения, а после второй соответствовали максимальному уровню естественного ответа у выздоравливающих пациентов.Помимо основного штамма SARS-CoV-2, авторы проверили эффективность антител в отношении бета-, гамма- и дельта-вариантов в течение 15 месяцев после заражения и подтвердили, что нейтрализующая активность антител, хоть и в меньшей степени, сохраняется и для этих вариантов коронавируса.Кроме того, ученые определяли уровень Т-клеточного ответа, пик которого был отмечен между третьим и шестым месяцами после заражения, за которым последовало значительное снижение через 12-15 месяцев. Однако интенсивность и продолжительность ответа при этом не зависели от тяжести заболевания.Авторы уточняют, что для оценки длительного иммунитета, сохраняющегося в В-клетках памяти, 15 месяцев, в течение которых проводили исследование, недостаточно, но очевидно, что у большинства перенесших COVID-19 пациентов циркулирующие В- и Т-клетки памяти и нейтрализующие антитела присутствуют в плазме крови до 15 месяцев после заражения.

https://ria.ru/20211012/maski-1754233922.html

https://ria.ru/20211006/kovid-1753215479.html

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италия, швеция, здоровье, биология, коронавирус covid-19, антитела