https://ria.ru/20211013/gts-1754390453.html

Путин заявил о высокой степени изношенности украинской ГТС

Путин заявил о высокой степени изношенности украинской ГТС - РИА Новости, 13.10.2021

Путин заявил о высокой степени изношенности украинской ГТС

Изношенность ГТС Украины составляет по разным подсчетам 80-85%, чтобы нормально прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:12

2021-10-13T15:12

2021-10-13T15:32

украина

владимир путин

экономика

европа

ангела меркель

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Изношенность ГТС Украины составляет по разным подсчетам 80-85%, чтобы нормально прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, заявил президент РФ Владимир Путин на "Российской энергетической неделе"."Это тоже чисто экономический вопрос. Я вам уже сказал, что изношенность газотранспортной системы Украины составляет, ну, по разным подсчетам, где-то 80-85%. Для того, чтобы сохранять или тем более увеличивать, а мы и так увеличиваем сегодня, несмотря ни на что, несмотря на наши политические разногласия, на 10% в этом году увечен объём прокачки сверх наших контрактных обязательств", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия после 2024 года продлить обязательства по прокачке газа через Украину."Пусть спасибо хотя бы скажут, вместо этого одна ругань только в наш адрес слышится", - добавил президент РФ.Но для того, чтобы прокачивать газ, подчеркнул Путин, "во-первых, нужно привести эту систему в нормативное состояние"."Это и нас касается, и потребителей в Европе касается, это касается и украинских операторов", - отметил он."Второе, мы должны понять, сколько же мы можем продать. Вот это очень важный вопрос, я и госпоже Меркель об этом говорил... Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить (объемы прокачки – ред.), мы готовы это сделать, но мы должны понять, сколько же у нас купят", - отметил Путин.

https://ria.ru/20211010/gaz-1753850457.html

украина

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украина, владимир путин, экономика, европа, ангела меркель, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021