https://ria.ru/20211013/gts-1754390453.html
Путин заявил о высокой степени изношенности украинской ГТС
Путин заявил о высокой степени изношенности украинской ГТС - РИА Новости, 13.10.2021
Путин заявил о высокой степени изношенности украинской ГТС
Изношенность ГТС Украины составляет по разным подсчетам 80-85%, чтобы нормально прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:12
2021-10-13T15:12
2021-10-13T15:32
украина
владимир путин
экономика
европа
ангела меркель
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Изношенность ГТС Украины составляет по разным подсчетам 80-85%, чтобы нормально прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, заявил президент РФ Владимир Путин на "Российской энергетической неделе"."Это тоже чисто экономический вопрос. Я вам уже сказал, что изношенность газотранспортной системы Украины составляет, ну, по разным подсчетам, где-то 80-85%. Для того, чтобы сохранять или тем более увеличивать, а мы и так увеличиваем сегодня, несмотря ни на что, несмотря на наши политические разногласия, на 10% в этом году увечен объём прокачки сверх наших контрактных обязательств", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия после 2024 года продлить обязательства по прокачке газа через Украину."Пусть спасибо хотя бы скажут, вместо этого одна ругань только в наш адрес слышится", - добавил президент РФ.Но для того, чтобы прокачивать газ, подчеркнул Путин, "во-первых, нужно привести эту систему в нормативное состояние"."Это и нас касается, и потребителей в Европе касается, это касается и украинских операторов", - отметил он."Второе, мы должны понять, сколько же мы можем продать. Вот это очень важный вопрос, я и госпоже Меркель об этом говорил... Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить (объемы прокачки – ред.), мы готовы это сделать, но мы должны понять, сколько же у нас купят", - отметил Путин.
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украина, владимир путин, экономика, европа, ангела меркель, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
15:12 13.10.2021 (обновлено: 15:32 13.10.2021)
Путин заявил о высокой степени изношенности украинской ГТС
Путин: изношенность ГТС Украины составляет от 80 до 85 процентов
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Изношенность ГТС Украины
составляет по разным подсчетам 80-85%, чтобы нормально прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, заявил президент РФ Владимир Путин
на "Российской энергетической неделе".
"Это тоже чисто экономический вопрос. Я вам уже сказал, что изношенность газотранспортной системы Украины составляет, ну, по разным подсчетам, где-то 80-85%. Для того, чтобы сохранять или тем более увеличивать, а мы и так увеличиваем сегодня, несмотря ни на что, несмотря на наши политические разногласия, на 10% в этом году увечен объём прокачки сверх наших контрактных обязательств", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия после 2024 года продлить обязательства по прокачке газа через Украину.
"Пусть спасибо хотя бы скажут, вместо этого одна ругань только в наш адрес слышится", - добавил президент РФ.
Но для того, чтобы прокачивать газ, подчеркнул Путин, "во-первых, нужно привести эту систему в нормативное состояние".
"Это и нас касается, и потребителей в Европе
касается, это касается и украинских операторов", - отметил он.
"Второе, мы должны понять, сколько же мы можем продать. Вот это очень важный вопрос, я и госпоже Меркель об этом говорил... Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить (объемы прокачки – ред.), мы готовы это сделать, но мы должны понять, сколько же у нас купят", - отметил Путин.