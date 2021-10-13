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Палата представителей одобрила кратковременное увеличение госдолга США
Палата представителей одобрила кратковременное увеличение госдолга США - РИА Новости, 13.10.2021
Палата представителей одобрила кратковременное увеличение госдолга США
Палата представителей конгресса США одобрила кратковременное увеличение предела госдолга до 3 декабря на 480 миллиардов долларов. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T02:39
2021-10-13T07:33
в мире
сша
джо байден
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила кратковременное увеличение предела госдолга до 3 декабря на 480 миллиардов долларов.Голосование законодателей транслировалось в прямом эфире на сайте конгресса. Минфин США ранее предупредил, что если до 18 октября не будут предприняты необходимые по утверждению лимита действия, стране теоретически грозит дефолт.Сенат ранее поддержал решение об увеличении предела госдолга до 3 декабря. Теперь документ остается подписать президенту США Джо Байдену, который уже пообещал это сделать.В США, в отличие от большинства стран, потолок долга установлен законодательно, его нельзя превышать без одобрения конгресса, даже если речь идет об обслуживании уже взятых конгрессом обязательств. С 1 октября Штаты превысили разрешенный законодательным органом потолок госдолга в 28,4 триллиона долларов.Сам дефолт еще никогда не происходил, однако его возможность широко используют для политического торга в конгрессе. При этом ранее республиканцы заблокировали в сенате предложение поднять потолок долга из-за широких политических разногласий с демократами.
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в мире, сша, джо байден, министерство финансов сша
02:39 13.10.2021 (обновлено: 07:33 13.10.2021)
 
Палата представителей одобрила кратковременное увеличение госдолга США

Палата представителей США одобрила временное увеличение госдолга до $480 миллиардов

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена
Здание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила кратковременное увеличение предела госдолга до 3 декабря на 480 миллиардов долларов.
Голосование законодателей транслировалось в прямом эфире на сайте конгресса.
Минфин США ранее предупредил, что если до 18 октября не будут предприняты необходимые по утверждению лимита действия, стране теоретически грозит дефолт.
Сенат ранее поддержал решение об увеличении предела госдолга до 3 декабря. Теперь документ остается подписать президенту США Джо Байдену, который уже пообещал это сделать.
В США, в отличие от большинства стран, потолок долга установлен законодательно, его нельзя превышать без одобрения конгресса, даже если речь идет об обслуживании уже взятых конгрессом обязательств. С 1 октября Штаты превысили разрешенный законодательным органом потолок госдолга в 28,4 триллиона долларов.
Сам дефолт еще никогда не происходил, однако его возможность широко используют для политического торга в конгрессе. При этом ранее республиканцы заблокировали в сенате предложение поднять потолок долга из-за широких политических разногласий с демократами.
Тень кандидатав президенты США Митта Ромни на фоне часов, показывающих рост госдолга США - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 08:21В мире
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В миреСШАДжо БайденМинистерство финансов США
 
 
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