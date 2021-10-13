https://ria.ru/20211013/gonka-1754450643.html
МИД заявил, что Россия не будет принуждать к обсуждению гонки вооружений
МИД заявил, что Россия не будет принуждать к обсуждению гонки вооружений - РИА Новости, 13.10.2021
МИД заявил, что Россия не будет принуждать к обсуждению гонки вооружений
Россия готова обсуждать идеи создания многосторонних переговорных форматов по вопросам предотвращения гонки вооружений, но принуждать кого-то к участию... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T19:33
2021-10-13T19:33
2021-10-13T19:33
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ООН, 13 окт – РИА Новости. Россия готова обсуждать идеи создания многосторонних переговорных форматов по вопросам предотвращения гонки вооружений, но принуждать кого-то к участию контрпродуктивно, говорится в заявлении замглавы делегации РФ в Первом комитете ГА ООН Константина Воронцова.Заявление опубликовано на сайте постпредства РФ при ООН."Открыты к любым конструктивным идеям о многосторонних переговорных форматах по вопросам предотвращения гонки вооружений, укрепления международной безопасности и стабильности, которые должны вестись на основе консенсуса с учётом законных интересов их участников. Попытки "принудить" кого-либо к участию в таких дискуссиях представляются контрпродуктивными", - сказал Воронцов.
https://ria.ru/20211013/gonka-1754408971.html
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в мире, оон, россия
МИД заявил, что Россия не будет принуждать к обсуждению гонки вооружений
МИД: попытки принуждения к обсуждению проблемы гонки вооружений контрпродуктивны