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В Минэнерго Германии назвали Россию надежным поставщиком газа
В Минэнерго Германии назвали Россию надежным поставщиком газа - РИА Новости, 13.10.2021
В Минэнерго Германии назвали Россию надежным поставщиком газа
Германия ценит Россию как надежного поставщика нефти и газа и рассчитывает на сотрудничество в "зеленой" энергетике в будущем, заявил статс-секретарь... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:29
2021-10-13T12:29
экономика
германия
цены на нефть
россия
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БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. Германия ценит Россию как надежного поставщика нефти и газа и рассчитывает на сотрудничество в "зеленой" энергетике в будущем, заявил статс-секретарь министерства энергетики ФРГ Андреас Файхт."Россия - это очень важный энергетический партнер Германии и Европейского союза. Мы в большой степени полагаемся на надежность импорта газа и нефти в Германию. Мы очень ценим надежность России", - заявил Файхт, выступая онлайн на Российской энергетической неделе.По его словам, у России есть также возможность производить "зеленую" энергетику в будущем. "Что это значит? На первых этапах это будет означать вызов, потому что в Германию экспортируются ископаемые источники энергетики, но в будущем это означает огромное количество возможностей. Так, развитие нейтральной экономики означает развитие водородной энергетики, развитие возобновляемых источников и технологий. Это означает высокие инвестиции и тесное сотрудничество. Поэтому мы установили тесное сотрудничество между министерством (ФРГ - ред.) и российским министром. Нам необходимость ускориться, чтобы работать с вызовами, которые мы видим", - заявил он.Файхт напомнил, что Германия приняла программу по развитию водородной энергетики, которая предполагает финансовую поддержку проектов в этой сфере как в ФРГ, так и за пределами страны. "Необходимо сделать многое в том, что касается водорода. Здесь речь идет не только о производстве, но и транспортировке, его использовании. В Германии мы хотим использовать его в промышленности, транспорте, но и также в отоплении. Это огромные возможности", - заявил он.Он отметил, что во всем мире ожидаются "огромные инвестиции" в "зеленую" энергетики, в том числе в водородную энергетику. "Такая страна, как Россия, должна посмотреть на эту технологию. Потому что в конце концов это многообещающий рынок, и у России есть возможность стать крупным игроком на нем", - заявил Файхт.
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экономика, германия, цены на нефть, россия
12:29 13.10.2021
 
В Минэнерго Германии назвали Россию надежным поставщиком газа

Пресс-секретарь Минэнерго Германии Файхт назвал Россию надежным поставщиком газа

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. Германия ценит Россию как надежного поставщика нефти и газа и рассчитывает на сотрудничество в "зеленой" энергетике в будущем, заявил статс-секретарь министерства энергетики ФРГ Андреас Файхт.
"Россия - это очень важный энергетический партнер Германии и Европейского союза. Мы в большой степени полагаемся на надежность импорта газа и нефти в Германию. Мы очень ценим надежность России", - заявил Файхт, выступая онлайн на Российской энергетической неделе.
По его словам, у России есть также возможность производить "зеленую" энергетику в будущем. "Что это значит? На первых этапах это будет означать вызов, потому что в Германию экспортируются ископаемые источники энергетики, но в будущем это означает огромное количество возможностей. Так, развитие нейтральной экономики означает развитие водородной энергетики, развитие возобновляемых источников и технологий. Это означает высокие инвестиции и тесное сотрудничество. Поэтому мы установили тесное сотрудничество между министерством (ФРГ - ред.) и российским министром. Нам необходимость ускориться, чтобы работать с вызовами, которые мы видим", - заявил он.
Файхт напомнил, что Германия приняла программу по развитию водородной энергетики, которая предполагает финансовую поддержку проектов в этой сфере как в ФРГ, так и за пределами страны. "Необходимо сделать многое в том, что касается водорода. Здесь речь идет не только о производстве, но и транспортировке, его использовании. В Германии мы хотим использовать его в промышленности, транспорте, но и также в отоплении. Это огромные возможности", - заявил он.
Он отметил, что во всем мире ожидаются "огромные инвестиции" в "зеленую" энергетики, в том числе в водородную энергетику. "Такая страна, как Россия, должна посмотреть на эту технологию. Потому что в конце концов это многообещающий рынок, и у России есть возможность стать крупным игроком на нем", - заявил Файхт.
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