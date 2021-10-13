https://ria.ru/20211013/germaniya-1754351649.html

В Минэнерго Германии назвали Россию надежным поставщиком газа

В Минэнерго Германии назвали Россию надежным поставщиком газа - РИА Новости, 13.10.2021

В Минэнерго Германии назвали Россию надежным поставщиком газа

Германия ценит Россию как надежного поставщика нефти и газа и рассчитывает на сотрудничество в "зеленой" энергетике в будущем, заявил статс-секретарь... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:29

2021-10-13T12:29

2021-10-13T12:29

экономика

германия

цены на нефть

россия

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БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. Германия ценит Россию как надежного поставщика нефти и газа и рассчитывает на сотрудничество в "зеленой" энергетике в будущем, заявил статс-секретарь министерства энергетики ФРГ Андреас Файхт."Россия - это очень важный энергетический партнер Германии и Европейского союза. Мы в большой степени полагаемся на надежность импорта газа и нефти в Германию. Мы очень ценим надежность России", - заявил Файхт, выступая онлайн на Российской энергетической неделе.По его словам, у России есть также возможность производить "зеленую" энергетику в будущем. "Что это значит? На первых этапах это будет означать вызов, потому что в Германию экспортируются ископаемые источники энергетики, но в будущем это означает огромное количество возможностей. Так, развитие нейтральной экономики означает развитие водородной энергетики, развитие возобновляемых источников и технологий. Это означает высокие инвестиции и тесное сотрудничество. Поэтому мы установили тесное сотрудничество между министерством (ФРГ - ред.) и российским министром. Нам необходимость ускориться, чтобы работать с вызовами, которые мы видим", - заявил он.Файхт напомнил, что Германия приняла программу по развитию водородной энергетики, которая предполагает финансовую поддержку проектов в этой сфере как в ФРГ, так и за пределами страны. "Необходимо сделать многое в том, что касается водорода. Здесь речь идет не только о производстве, но и транспортировке, его использовании. В Германии мы хотим использовать его в промышленности, транспорте, но и также в отоплении. Это огромные возможности", - заявил он.Он отметил, что во всем мире ожидаются "огромные инвестиции" в "зеленую" энергетики, в том числе в водородную энергетику. "Такая страна, как Россия, должна посмотреть на эту технологию. Потому что в конце концов это многообещающий рынок, и у России есть возможность стать крупным игроком на нем", - заявил Файхт.

https://ria.ru/20211012/gaz-1754195345.html

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экономика, германия, цены на нефть, россия