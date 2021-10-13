https://ria.ru/20211013/gazprom-1754306625.html

"Газпрому" предсказали штраф в ЕС из-за энергокризиса

В Польше допустили, что ЕС оштрафует "Газпром" из-за энергокризиса - РИА Новости, 13.10.2021

"Газпрому" предсказали штраф в ЕС из-за энергокризиса

Евросоюз может оштрафовать "Газпром" из-за скачка цен на газ. Об этом в интервью польскому Radio Maryja заявил эксперт Войцех Якубик. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T06:31

2021-10-13T06:31

2021-10-13T10:35

в мире

польша

еврокомиссия

газпром

северный поток — 2

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Евросоюз может оштрафовать "Газпром" из-за скачка цен на газ. Об этом в интервью польскому Radio Maryja заявил эксперт Войцех Якубик.Якубик напомнил, что ранее Еврокомиссия уже оштрафовала Google и Facebook, в то время как к "Газпрому" относилась снисходительно. Последнее антимонопольное расследование в отношении российской компании было начато в 2012 году, длилось шесть лет и закончилось весьма мягким урегулированием спора, добавил он.Еврокомиссия, полагает он, может в этот раз как оштрафовать "Газпром", так и предложить некоторые решения для защиты ЕС.В последние недели наблюдается рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты считают, что это связано с низким уровнем наполненности европейских хранилищ, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.Президент России Владимир Путин выразил готовность помочь в стабилизации ситуации. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Москва пытается повлиять на стоимость топлива ради запуска "Северного потока — 2".В марте 2019 года Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушение антимонопольных правил ЕС. В мае 2017-го штраф в 110 миллионов евро был наложен на Facebook за то, что компания предоставила неверную информацию при покупке мессенджера WhatsApp.

https://ria.ru/20211007/gaz-1753445512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2