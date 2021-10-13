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"Газпрому" предсказали штраф в ЕС из-за энергокризиса
В Польше допустили, что ЕС оштрафует "Газпром" из-за энергокризиса - РИА Новости, 13.10.2021
"Газпрому" предсказали штраф в ЕС из-за энергокризиса
Евросоюз может оштрафовать "Газпром" из-за скачка цен на газ. Об этом в интервью польскому Radio Maryja заявил эксперт Войцех Якубик. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T06:31
2021-10-13T10:35
в мире
польша
еврокомиссия
газпром
северный поток — 2
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Евросоюз может оштрафовать "Газпром" из-за скачка цен на газ. Об этом в интервью польскому Radio Maryja заявил эксперт Войцех Якубик.Якубик напомнил, что ранее Еврокомиссия уже оштрафовала Google и Facebook, в то время как к "Газпрому" относилась снисходительно. Последнее антимонопольное расследование в отношении российской компании было начато в 2012 году, длилось шесть лет и закончилось весьма мягким урегулированием спора, добавил он.Еврокомиссия, полагает он, может в этот раз как оштрафовать "Газпром", так и предложить некоторые решения для защиты ЕС.В последние недели наблюдается рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты считают, что это связано с низким уровнем наполненности европейских хранилищ, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.Президент России Владимир Путин выразил готовность помочь в стабилизации ситуации. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Москва пытается повлиять на стоимость топлива ради запуска "Северного потока — 2".В марте 2019 года Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушение антимонопольных правил ЕС. В мае 2017-го штраф в 110 миллионов евро был наложен на Facebook за то, что компания предоставила неверную информацию при покупке мессенджера WhatsApp.
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60
в мире, польша, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2
06:31 13.10.2021 (обновлено: 10:35 13.10.2021)
 
В Польше допустили, что ЕС оштрафует "Газпром" из-за энергокризиса

Польский эксперт Якубик заявил, что ЕС может оштрафовать "Газпром" из-за энергокризиса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Евросоюз может оштрафовать "Газпром" из-за скачка цен на газ. Об этом в интервью польскому Radio Maryja заявил эксперт Войцех Якубик.

"Цены <…> устанавливаются в большой степени искусственным способом. Это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, "Газпромом", — прокомментировал он.

Якубик напомнил, что ранее Еврокомиссия уже оштрафовала Google и Facebook, в то время как к "Газпрому" относилась снисходительно. Последнее антимонопольное расследование в отношении российской компании было начато в 2012 году, длилось шесть лет и закончилось весьма мягким урегулированием спора, добавил он.
Еврокомиссия, полагает он, может в этот раз как оштрафовать "Газпром", так и предложить некоторые решения для защиты ЕС.
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 06:09
Эксперт назвал абсурдными утверждения о дефиците поставок газа "Газпромом"
В последние недели наблюдается рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты считают, что это связано с низким уровнем наполненности европейских хранилищ, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.
Президент России Владимир Путин выразил готовность помочь в стабилизации ситуации. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Москва пытается повлиять на стоимость топлива ради запуска "Северного потока — 2".
В марте 2019 года Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушение антимонопольных правил ЕС. В мае 2017-го штраф в 110 миллионов евро был наложен на Facebook за то, что компания предоставила неверную информацию при покупке мессенджера WhatsApp.
 
В миреПольшаЕврокомиссияГазпромСеверный поток — 2
 
 
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