"Газпрому" предсказали штраф в ЕС из-за энергокризиса

06:31 13.10.2021 (обновлено: 10:35 13.10.2021)
В Польше допустили, что ЕС оштрафует "Газпром" из-за энергокризиса
Польский эксперт Якубик заявил, что ЕС может оштрафовать "Газпром" из-за энергокризиса
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Евросоюз может оштрафовать "Газпром" из-за скачка цен на газ. Об этом в интервью польскому Radio Maryja заявил эксперт Войцех Якубик.
"Цены <…> устанавливаются в большой степени искусственным способом. Это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, "Газпромом", — прокомментировал он.
Якубик напомнил, что ранее Еврокомиссия уже оштрафовала Google и Facebook, в то время как к "Газпрому" относилась снисходительно. Последнее антимонопольное расследование в отношении российской компании было начато в 2012 году, длилось шесть лет и закончилось весьма мягким урегулированием спора, добавил он.
Еврокомиссия, полагает он, может в этот раз как оштрафовать "Газпром", так и предложить некоторые решения для защиты ЕС.
В последние недели наблюдается рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты считают, что это связано с низким уровнем наполненности европейских хранилищ, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.
Президент России Владимир Путин выразил готовность помочь в стабилизации ситуации. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Москва пытается повлиять на стоимость топлива ради запуска "Северного потока — 2".
В марте 2019 года Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушение антимонопольных правил ЕС. В мае 2017-го штраф в 110 миллионов евро был наложен на Facebook за то, что компания предоставила неверную информацию при покупке мессенджера WhatsApp.