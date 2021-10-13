https://ria.ru/20211013/gazarov-1754411628.html

Кибовский представил Газарова в качестве нового худрука Театра сатиры

Кибовский представил Газарова в качестве нового худрука Театра сатиры - РИА Новости, 13.10.2021

Кибовский представил Газарова в качестве нового худрука Театра сатиры

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил коллективу Театра сатиры нового художественного руководителя – режиссера Сергея... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:34

2021-10-13T16:34

2021-10-13T16:34

культура

александр кибовский

александр ширвиндт

театр сатиры (москва)

театры

новости культуры

сергей газаров

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил коллективу Театра сатиры нового художественного руководителя – режиссера Сергея Газарова, передает корреспондент РИА Новости.Он также отметил, что все необходимые приказы подписаны.Сергей Газаров отметил, что понимает, как развивать Театр сатиры, что именно делать и за какое время. Новый худрук попросил поддержки у труппы и руководства театра.О назначении Сергея Газарова новым художественным руководителем Театра сатиры в Москве стало известно 8 октября. Газаров также продолжит работу в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.Александр Кибовский и новый руководитель Театра сатиры Сергей Газаров попросили бывшего худрука Александра Ширвиндта занять пост президента театра."Нам казалось бы верным уговорить Александра Ширвиндта продолжить взаимодействие с театром. Принцип "уходя уходи" не кажется нам правильным решением в этом случае. Хотим, чтобы Александр Ширвиндт стал президентом Театра сатиры, Департамент готов к этому шагу", - сказал Кибовский.Газаров добавил, что президентская должность будет реальной, а не номинальной. Кроме того, Кибовский поставил на общее голосование вопрос о том, чтобы Александр Ширвиндт остался. Вся присутствующая в зале труппа проголосовала за.Александр Ширвиндт исполнял обязанности худрука Театра сатиры более 20 лет.

https://ria.ru/20210922/teatr-1751294780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр кибовский, александр ширвиндт, театр сатиры (москва), театры, новости культуры, сергей газаров