Кибовский представил Газарова в качестве нового худрука Театра сатиры
Кибовский представил Газарова в качестве нового худрука Театра сатиры
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил коллективу Театра сатиры нового художественного руководителя – режиссера Сергея Газарова, передает корреспондент РИА Новости.
"У нас сегодня очень важное событие, мне понятен большой интерес к нему. Это значимая инновация. Вчера у Александра Ширвиндта был последний рабочий день в качестве худрука Театра сатиры. Сегодня первый рабочий день у вновь назначенного художественного руководителя Сергея Газарова", – сказал Кибовский.
Он также отметил, что все необходимые приказы подписаны.
Сергей Газаров отметил, что понимает, как развивать Театр сатиры, что именно делать и за какое время. Новый худрук попросил поддержки у труппы и руководства театра.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров во время вступления в должность в Театре сатиры.
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров во время вступления в должность в Театре сатиры.
"Сегодня один из самых волнительных дней в моей творческой жизни. Я понимаю всю значимость и ответственность моего назначения. Я берусь за что-то, только если понимаю, что могу добавить что-то новое к уже существующему. Я понимаю, куда я пришел, понимаю уровень… Хочу заверить всех, что успех театра определяет только работа. Более того, мне крайне важна поддержка труппы и руководства", - отметил Газаров.
О назначении Сергея Газарова новым художественным руководителем Театра сатиры в Москве стало известно 8 октября. Газаров также продолжит работу в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Александр Кибовский и новый руководитель Театра сатиры Сергей Газаров попросили бывшего худрука Александра Ширвиндта занять пост президента театра.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в зале Московского академического театра сатиры
Бывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в зале Московского академического театра сатиры
"Нам казалось бы верным уговорить Александра Ширвиндта продолжить взаимодействие с театром. Принцип "уходя уходи" не кажется нам правильным решением в этом случае. Хотим, чтобы Александр Ширвиндт стал президентом Театра сатиры, Департамент готов к этому шагу", - сказал Кибовский.
Газаров добавил, что президентская должность будет реальной, а не номинальной. Кроме того, Кибовский поставил на общее голосование вопрос о том, чтобы Александр Ширвиндт остался. Вся присутствующая в зале труппа проголосовала за.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт во время вступления в должность нового художественного руководителя Сергея Газарова.
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Бывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт во время вступления в должность нового художественного руководителя Сергея Газарова.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКоллектив Московского академического театра сатиры голосует за избрание Александра Ширвиндта президентом театра
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Коллектив Московского академического театра сатиры голосует за избрание Александра Ширвиндта президентом театра
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Бывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт во время вступления в должность нового художественного руководителя Сергея Газарова.
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Коллектив Московского академического театра сатиры голосует за избрание Александра Ширвиндта президентом театра
Александр Ширвиндт исполнял обязанности худрука Театра сатиры более 20 лет.
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