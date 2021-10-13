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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211013/gazarov-1754411628.html
Кибовский представил Газарова в качестве нового худрука Театра сатиры
Кибовский представил Газарова в качестве нового худрука Театра сатиры - РИА Новости, 13.10.2021
Кибовский представил Газарова в качестве нового худрука Театра сатиры
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил коллективу Театра сатиры нового художественного руководителя – режиссера Сергея... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:34
2021-10-13T16:34
культура
александр кибовский
александр ширвиндт
театр сатиры (москва)
театры
новости культуры
сергей газаров
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил коллективу Театра сатиры нового художественного руководителя – режиссера Сергея Газарова, передает корреспондент РИА Новости.Он также отметил, что все необходимые приказы подписаны.Сергей Газаров отметил, что понимает, как развивать Театр сатиры, что именно делать и за какое время. Новый худрук попросил поддержки у труппы и руководства театра.О назначении Сергея Газарова новым художественным руководителем Театра сатиры в Москве стало известно 8 октября. Газаров также продолжит работу в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.Александр Кибовский и новый руководитель Театра сатиры Сергей Газаров попросили бывшего худрука Александра Ширвиндта занять пост президента театра."Нам казалось бы верным уговорить Александра Ширвиндта продолжить взаимодействие с театром. Принцип "уходя уходи" не кажется нам правильным решением в этом случае. Хотим, чтобы Александр Ширвиндт стал президентом Театра сатиры, Департамент готов к этому шагу", - сказал Кибовский.Газаров добавил, что президентская должность будет реальной, а не номинальной. Кроме того, Кибовский поставил на общее голосование вопрос о том, чтобы Александр Ширвиндт остался. Вся присутствующая в зале труппа проголосовала за.Александр Ширвиндт исполнял обязанности худрука Театра сатиры более 20 лет.
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александр кибовский, александр ширвиндт, театр сатиры (москва), театры, новости культуры, сергей газаров
16:34 13.10.2021
 
Кибовский представил Газарова в качестве нового худрука Театра сатиры

Кибовский представил Газарова в качестве нового худрука Театра сатиры

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСергей Газаров
Сергей Газаров - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил коллективу Театра сатиры нового художественного руководителя – режиссера Сергея Газарова, передает корреспондент РИА Новости.
"У нас сегодня очень важное событие, мне понятен большой интерес к нему. Это значимая инновация. Вчера у Александра Ширвиндта был последний рабочий день в качестве худрука Театра сатиры. Сегодня первый рабочий день у вновь назначенного художественного руководителя Сергея Газарова", – сказал Кибовский.
Он также отметил, что все необходимые приказы подписаны.
Сергей Газаров отметил, что понимает, как развивать Театр сатиры, что именно делать и за какое время. Новый худрук попросил поддержки у труппы и руководства театра.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров во время вступления в должность в Театре сатиры.
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров во время вступления в должность в Театре сатиры. - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров во время вступления в должность в Театре сатиры.
"Сегодня один из самых волнительных дней в моей творческой жизни. Я понимаю всю значимость и ответственность моего назначения. Я берусь за что-то, только если понимаю, что могу добавить что-то новое к уже существующему. Я понимаю, куда я пришел, понимаю уровень… Хочу заверить всех, что успех театра определяет только работа. Более того, мне крайне важна поддержка труппы и руководства", - отметил Газаров.
О назначении Сергея Газарова новым художественным руководителем Театра сатиры в Москве стало известно 8 октября. Газаров также продолжит работу в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Александр Кибовский и новый руководитель Театра сатиры Сергей Газаров попросили бывшего худрука Александра Ширвиндта занять пост президента театра.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в зале Московского академического театра сатиры
Бывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в зале Московского академического театра сатиры - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в зале Московского академического театра сатиры
"Нам казалось бы верным уговорить Александра Ширвиндта продолжить взаимодействие с театром. Принцип "уходя уходи" не кажется нам правильным решением в этом случае. Хотим, чтобы Александр Ширвиндт стал президентом Театра сатиры, Департамент готов к этому шагу", - сказал Кибовский.
Газаров добавил, что президентская должность будет реальной, а не номинальной. Кроме того, Кибовский поставил на общее голосование вопрос о том, чтобы Александр Ширвиндт остался. Вся присутствующая в зале труппа проголосовала за.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт во время вступления в должность нового художественного руководителя Сергея Газарова.
Бывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт во время вступления в должность нового художественного руководителя Сергея Газарова.
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Бывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт во время вступления в должность нового художественного руководителя Сергея Газарова.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКоллектив Московского академического театра сатиры голосует за избрание Александра Ширвиндта президентом театра
Коллектив Московского академического театра сатиры голосует за избрание Александра Ширвиндта президентом театра
2 из 2
Коллектив Московского академического театра сатиры голосует за избрание Александра Ширвиндта президентом театра
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 2
Бывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт во время вступления в должность нового художественного руководителя Сергея Газарова.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 2
Коллектив Московского академического театра сатиры голосует за избрание Александра Ширвиндта президентом театра
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Александр Ширвиндт исполнял обязанности худрука Театра сатиры более 20 лет.
Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 14:04Культура
Театр Армена Джигарханяна получил новые название и логотип
 
КультураАлександр КибовскийАлександр ШирвиндтТеатр сатиры (Москва)ТеатрыНовости культурыСергей Газаров
 
 
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