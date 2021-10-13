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Россия не заинтересована в высоких ценах на газ, заявил Новак
Россия не заинтересована в высоких ценах на газ, заявил Новак - РИА Новости, 13.10.2021
Россия не заинтересована в высоких ценах на газ, заявил Новак
Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на газ, так как это ускоряет отказ от него в пользу возобновляемых источников энергии, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:11
2021-10-13T17:36
экономика
группа газ
россия
москва
александр новак
российская энергетическая неделя - 2019
цены на нефть
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на газ, так как это ускоряет отказ от него в пользу возобновляемых источников энергии, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели."Есть межтопливная конкуренция, при повышении цен на один вид энергоресурсов другие, более дешевые, на них спрос больше становится", - сказал Новак, отвечая на вопрос о риске отказа от газа в пользу ВИЭ из-за высоких цен."Поэтому мы тоже такие риски видим, и президент сегодня говорил об этом, что мы не заинтересованы в высоких ценах. Они должны быть конкурентными", - добавил он.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, группа газ, россия, москва, александр новак, российская энергетическая неделя - 2019, цены на нефть
17:11 13.10.2021 (обновлено: 17:36 13.10.2021)
 
Россия не заинтересована в высоких ценах на газ, заявил Новак

Вице-премьер Новак заявил, что Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на газ

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на совещании по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на совещании по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на газ, так как это ускоряет отказ от него в пользу возобновляемых источников энергии, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели.
"Есть межтопливная конкуренция, при повышении цен на один вид энергоресурсов другие, более дешевые, на них спрос больше становится", - сказал Новак, отвечая на вопрос о риске отказа от газа в пользу ВИЭ из-за высоких цен.
"Поэтому мы тоже такие риски видим, и президент сегодня говорил об этом, что мы не заинтересованы в высоких ценах. Они должны быть конкурентными", - добавил он.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 15:39
Путин призвал Европу поклониться Шредеру за низкие цены на газ из России
 
ЭкономикаГруппа ГАЗРоссияМоскваАлександр НовакРоссийская энергетическая неделя - 2019Цены на нефть
 
 
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