https://ria.ru/20211013/gaz-1754392799.html

Глава TotalEnergy назвал причину дефицита газа на европейском рынке

Глава TotalEnergy назвал причину дефицита газа на европейском рынке - РИА Новости, 13.10.2021

Глава TotalEnergy назвал причину дефицита газа на европейском рынке

Проблема дефицита газа на рынке Европы заключается в уменьшении поставок не из России, а из других стран, заявил глава TotalEnergy Патрик Пуянне. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:21

2021-10-13T15:21

2021-10-13T15:46

экономика

европа

total

владимир путин

патрик пуянне

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Проблема дефицита газа на рынке Европы заключается в уменьшении поставок не из России, а из других стран, заявил глава TotalEnergy Патрик Пуянне.Европейский рынок на фоне высокого спроса на газ столкнулся с нехваткой предложения на рынке. Цены на "голубое топливо" в Европе резко выросли в последние месяцы - 6 октября стоимость ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, достигла рекорда в 1937 долларов за тысячу кубометров. Сейчас фьючерсы торгуются около 1000 долларов, но это все равно вдвое дороже, чем было еще в начале августа.Вместе с тем президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что Россия полностью исполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу и Москва готова помочь европейским странам в преодолении энергетического кризиса.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211013/shreder-1754397416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европа, total , владимир путин, патрик пуянне, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021