Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/gaz-1754392799.html
Глава TotalEnergy назвал причину дефицита газа на европейском рынке
Глава TotalEnergy назвал причину дефицита газа на европейском рынке - РИА Новости, 13.10.2021
Глава TotalEnergy назвал причину дефицита газа на европейском рынке
Проблема дефицита газа на рынке Европы заключается в уменьшении поставок не из России, а из других стран, заявил глава TotalEnergy Патрик Пуянне. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:21
2021-10-13T15:46
экономика
европа
total
владимир путин
патрик пуянне
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753979943_0:417:2899:2048_1920x0_80_0_0_35b80ef798d5cf178b215569741bea24.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Проблема дефицита газа на рынке Европы заключается в уменьшении поставок не из России, а из других стран, заявил глава TotalEnergy Патрик Пуянне.Европейский рынок на фоне высокого спроса на газ столкнулся с нехваткой предложения на рынке. Цены на "голубое топливо" в Европе резко выросли в последние месяцы - 6 октября стоимость ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, достигла рекорда в 1937 долларов за тысячу кубометров. Сейчас фьючерсы торгуются около 1000 долларов, но это все равно вдвое дороже, чем было еще в начале августа.Вместе с тем президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что Россия полностью исполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу и Москва готова помочь европейским странам в преодолении энергетического кризиса.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20211013/shreder-1754397416.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753979943_54:352:2316:2048_1920x0_80_0_0_ae428f487b47156f44393eb95e08c26b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, европа, total , владимир путин, патрик пуянне, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
15:21 13.10.2021 (обновлено: 15:46 13.10.2021)
 
Глава TotalEnergy назвал причину дефицита газа на европейском рынке

Глава TotalEnergy Пуянне: меньше газа в Европе стало не из России, а от других поставщиков

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© AP Photo / Matthias Rietschel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Проблема дефицита газа на рынке Европы заключается в уменьшении поставок не из России, а из других стран, заявил глава TotalEnergy Патрик Пуянне.
"Основная причина, которая объясняет, почему в Европе сейчас меньше газа - меньше газа не из России, а из других источников", - сказал он на пленарном заседании Российской энергетической недели.
Европейский рынок на фоне высокого спроса на газ столкнулся с нехваткой предложения на рынке. Цены на "голубое топливо" в Европе резко выросли в последние месяцы - 6 октября стоимость ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, достигла рекорда в 1937 долларов за тысячу кубометров. Сейчас фьючерсы торгуются около 1000 долларов, но это все равно вдвое дороже, чем было еще в начале августа.
Вместе с тем президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что Россия полностью исполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу и Москва готова помочь европейским странам в преодолении энергетического кризиса.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 15:39
Путин призвал Европу поклониться Шредеру за низкие цены на газ из России
 
ЭкономикаЕвропаTotalВладимир ПутинПатрик ПуяннеФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
02:57Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
02:54Путин заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность
Лента новостейМолния