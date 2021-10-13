https://ria.ru/20211013/gaz-1754391957.html
Путин рассказал, как можно снизить напряженность на рынке газа в Европе
Путин рассказал, как можно снизить напряженность на рынке газа в Европе - РИА Новости, 13.10.2021
Путин рассказал, как можно снизить напряженность на рынке газа в Европе
Напряженность на рынке газа Европы можно снизить, запустив "Северный поток-2", но административные барьеры пока не сняты, немецкий регулятор еще не принял... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:18
2021-10-13T15:18
2021-10-13T15:30
экономика
европа
владимир путин
северный поток — 2
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Напряженность на рынке газа Европы можно снизить, запустив "Северный поток-2", но административные барьеры пока не сняты, немецкий регулятор еще не принял решения, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, что административные барьеры не снимаются, существуют различные вопросы, связанные с третьим энергетическим пакетом в Европе, которому подчиняется в том числе и этот проект. Там существует ряд деталей, о которых я сейчас здесь не хотел бы вдаваться в подробности. Они существуют, эти административные барьеры, они пока не преодолены, не сняты", - сказал Путин, выступая на российской энергетической неделе (РЭН).По его словам, у компании "Северный поток-2" идет дискуссия в том числе с немецкими властями. "Немецкий регулятор должен принять соответствующее решение, они пока этого решения не приняли", - добавил российский президент."Ну, конечно, если бы мы смогли увеличить поставки по этому маршруту - на 100% совершенно уверенно можно сказать, что напряженность на европейском энергетическом рынке, конечно, существенно бы понизилась, это повлияло бы и на цены на европейском рынке на газ. Это очевидная вещь, но административные барьеры пока не дают возможности это сделать", - заявил Путин.
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РИА Новости
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
2021-10-13T15:18
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экономика, европа, владимир путин, северный поток — 2, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021, видео
15:18 13.10.2021 (обновлено: 15:30 13.10.2021)
Путин рассказал, как можно снизить напряженность на рынке газа в Европе
Путин: напряженность на рынке газа в Европе можно снизить с помощью "Северного потока — 2"
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Напряженность на рынке газа Европы
можно снизить, запустив "Северный поток-2", но административные барьеры пока не сняты, немецкий регулятор еще не принял решения, заявил президент России Владимир Путин
.
"Мы видим, что административные барьеры не снимаются, существуют различные вопросы, связанные с третьим энергетическим пакетом в Европе, которому подчиняется в том числе и этот проект. Там существует ряд деталей, о которых я сейчас здесь не хотел бы вдаваться в подробности. Они существуют, эти административные барьеры, они пока не преодолены, не сняты", - сказал Путин, выступая на российской энергетической неделе (РЭН).
По его словам, у компании "Северный поток-2
" идет дискуссия в том числе с немецкими властями. "Немецкий регулятор должен принять соответствующее решение, они пока этого решения не приняли", - добавил российский президент.
"Ну, конечно, если бы мы смогли увеличить поставки по этому маршруту - на 100% совершенно уверенно можно сказать, что напряженность на европейском энергетическом рынке, конечно, существенно бы понизилась, это повлияло бы и на цены на европейском рынке на газ. Это очевидная вещь, но административные барьеры пока не дают возможности это сделать", - заявил Путин.