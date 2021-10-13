https://ria.ru/20211013/gaz-1754386734.html

Путин предупредил о последствиях увеличения транзита газа через Украину

Путин предупредил о последствиях увеличения транзита газа через Украину - РИА Новости, 13.10.2021

Путин предупредил о последствиях увеличения транзита газа через Украину

Европа может совсем лишиться маршрута поставок газа через Украину, местный газопровод может просто лопнуть при увеличении транзита, заявил президент России... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:57

2021-10-13T14:57

2021-10-13T16:31

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Европа может совсем лишиться маршрута поставок газа через Украину, местный газопровод может просто лопнуть при увеличении транзита, заявил президент России Владимир Путин."Мы даже увеличили поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины, увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%. Там больше увеличивать нельзя. Нам все намекают - увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалось ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута", - сказал Путин, выступая в среду на пленарном заседании РЭН.По данным на сайте компании "Оператор ГТС Украины", Украина в январе-сентябре 2021 года обеспечила транзит в ЕС 32,7 миллиарда кубометров газа, что на 17,2% меньше аналогичного периода прошлого года.Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753293244.html

https://ria.ru/20210725/gaz-1742767788.html

украина

европа

москва

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украина, владимир путин, экономика, в мире, природный газ, европа, москва