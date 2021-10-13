https://ria.ru/20211013/gaz-1754382717.html
Путин рассказал о планах увеличения производства СПГ
Путин рассказал о планах увеличения производства СПГ - РИА Новости, 13.10.2021
Путин рассказал о планах увеличения производства СПГ
Россия к 2035 году рассчитывает увеличить производство СПГ до 140 миллионов тонн в год, заняв 20% мирового рынка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:41
2021-10-13T14:41
2021-10-13T14:55
экономика
владимир путин
спг
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия к 2035 году рассчитывает увеличить производство СПГ до 140 миллионов тонн в год, заняв 20% мирового рынка, заявил президент РФ Владимир Путин."По прогнозам экспертов, на горизонте 25 лет доля углеводорода в мировом энергетическом балансе может сократиться с нынешних 80-85% до 60-65%. При этом роль нефти и угля снизится, сидящие в зале мои российские коллеги прекрасно это всё знают, понимают, и исходят из этого, а вот роль природного газа, как наиболее экологически чистого, переходного вида топлива, вырастет, в том числе речь идет о развитии производства сжиженного газа", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе."К 2035 году рассчитываем увеличить производство СПГ в России до 140 миллионов тонн в год, а также укрепить свое положение на этом динамичном рынке, заняв на нем около 20% за счет низкой себестоимости добычи и конкурентной логистики", - подчеркнул президент РФ.По его словам, уже сегодня СПГ является основным грузом для Северного морского пути."Кроме того, в горизонте 2035 года ожидаем нарастить нашу долю в глобальных поставках продукции нефтегазохимии с нынешнего 1% до 7%", - отметил Путин.
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экономика, владимир путин, спг, россия, цены на нефть
14:41 13.10.2021 (обновлено: 14:55 13.10.2021)
Путин рассказал о планах увеличения производства СПГ
Путин рассказал о планах увеличения производства СПГ до 140 миллионов тонн к 2035 году
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия
к 2035 году рассчитывает увеличить производство СПГ до 140 миллионов тонн в год, заняв 20% мирового рынка, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"По прогнозам экспертов, на горизонте 25 лет доля углеводорода в мировом энергетическом балансе может сократиться с нынешних 80-85% до 60-65%. При этом роль нефти и угля снизится, сидящие в зале мои российские коллеги прекрасно это всё знают, понимают, и исходят из этого, а вот роль природного газа, как наиболее экологически чистого, переходного вида топлива, вырастет, в том числе речь идет о развитии производства сжиженного газа", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
"К 2035 году рассчитываем увеличить производство СПГ в России до 140 миллионов тонн в год, а также укрепить свое положение на этом динамичном рынке, заняв на нем около 20% за счет низкой себестоимости добычи и конкурентной логистики", - подчеркнул президент РФ.
По его словам, уже сегодня СПГ является основным грузом для Северного морского пути.
"Кроме того, в горизонте 2035 года ожидаем нарастить нашу долю в глобальных поставках продукции нефтегазохимии с нынешнего 1% до 7%", - отметил Путин.