https://ria.ru/20211013/gaz-1754382717.html

Путин рассказал о планах увеличения производства СПГ

Путин рассказал о планах увеличения производства СПГ - РИА Новости, 13.10.2021

Путин рассказал о планах увеличения производства СПГ

Россия к 2035 году рассчитывает увеличить производство СПГ до 140 миллионов тонн в год, заняв 20% мирового рынка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:41

2021-10-13T14:41

2021-10-13T14:55

экономика

владимир путин

спг

россия

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754378241_0:27:3239:1848_1920x0_80_0_0_aed571103fd9e951e7103c49a39805a3.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия к 2035 году рассчитывает увеличить производство СПГ до 140 миллионов тонн в год, заняв 20% мирового рынка, заявил президент РФ Владимир Путин."По прогнозам экспертов, на горизонте 25 лет доля углеводорода в мировом энергетическом балансе может сократиться с нынешних 80-85% до 60-65%. При этом роль нефти и угля снизится, сидящие в зале мои российские коллеги прекрасно это всё знают, понимают, и исходят из этого, а вот роль природного газа, как наиболее экологически чистого, переходного вида топлива, вырастет, в том числе речь идет о развитии производства сжиженного газа", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе."К 2035 году рассчитываем увеличить производство СПГ в России до 140 миллионов тонн в год, а также укрепить свое положение на этом динамичном рынке, заняв на нем около 20% за счет низкой себестоимости добычи и конкурентной логистики", - подчеркнул президент РФ.По его словам, уже сегодня СПГ является основным грузом для Северного морского пути."Кроме того, в горизонте 2035 года ожидаем нарастить нашу долю в глобальных поставках продукции нефтегазохимии с нынешнего 1% до 7%", - отметил Путин.

https://ria.ru/20211013/zavisimost-1754368600.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, спг, россия, цены на нефть