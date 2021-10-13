https://ria.ru/20211013/gaz-1754376070.html
Путин назвал причину роста цен на газ в Европе
Путин назвал причину роста цен на газ в Европе - РИА Новости, 13.10.2021
Путин назвал причину роста цен на газ в Европе
Цены на газ в Европе растут из-за дефицита электроэнергии, а не наоборот, как утверждают некоторые участники рынка, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:26
2021-10-13T14:26
2021-10-13T16:40
европа
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в мире
природный газ
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Цены на газ в Европе растут из-за дефицита электроэнергии, а не наоборот, как утверждают некоторые участники рынка, заявил Владимир Путин.По его словам, последние десять лет поступательно в европейскую энергосистему "закладывались системные изъяны", которые в итоге и привели к кризису. Пока же основой этой системы была атомная генерация и газ, таких трудностей не было, считает глава государства.Путин добавил, что в современной России аналогичные проблемы "невозможно даже представить".Он также напомнил, что за девять месяцев этого года Россия увеличила поставки газа в Европу на 15 процентов.За последние месяцы фьючерсные цены на газ в Европе выросли более чем вдвое. Шестого октября они достигли исторического максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего на рынке произошел откат до сегодняшних 1067,5 доллара. Эксперты связывают ситуацию с несколькими факторами: низким уровнем заполненности хранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://ria.ru/20211013/gaz-1754348133.html
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Путин: "Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот"
Проблема в ситуации с нехваткой газа в Европе не в России, а в самих странах Евросоюза, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". "Проблема ведь не в нас, проблема - в самих европейцах. Они не закачали вовремя, ну, во-первых, ветряки не работали летом, это известная тема. Ничего не поделаешь, такая погода была. Не закачали вовремя нужный объем в свои подземные хранилища, на 75% закачка только осуществлена, это очень мало. Все это понимают, все это видят", - сказал Путин.
2021-10-13T14:26
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европа, экономика, в мире, природный газ, владимир путин, россия
14:26 13.10.2021 (обновлено: 16:40 13.10.2021)
Путин назвал причину роста цен на газ в Европе
Путин: рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот