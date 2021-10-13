https://ria.ru/20211013/gaz-1754376070.html

Путин назвал причину роста цен на газ в Европе

Путин назвал причину роста цен на газ в Европе - РИА Новости, 13.10.2021

Путин назвал причину роста цен на газ в Европе

Цены на газ в Европе растут из-за дефицита электроэнергии, а не наоборот, как утверждают некоторые участники рынка, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:26

2021-10-13T14:26

2021-10-13T16:40

европа

экономика

в мире

природный газ

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754412880_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_18402b912b067078b2f1a260ba11f177.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Цены на газ в Европе растут из-за дефицита электроэнергии, а не наоборот, как утверждают некоторые участники рынка, заявил Владимир Путин.По его словам, последние десять лет поступательно в европейскую энергосистему "закладывались системные изъяны", которые в итоге и привели к кризису. Пока же основой этой системы была атомная генерация и газ, таких трудностей не было, считает глава государства.Путин добавил, что в современной России аналогичные проблемы "невозможно даже представить".Он также напомнил, что за девять месяцев этого года Россия увеличила поставки газа в Европу на 15 процентов.За последние месяцы фьючерсные цены на газ в Европе выросли более чем вдвое. Шестого октября они достигли исторического максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего на рынке произошел откат до сегодняшних 1067,5 доллара. Эксперты связывают ситуацию с несколькими факторами: низким уровнем заполненности хранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

https://ria.ru/20211013/gaz-1754348133.html

https://ria.ru/20211013/gaz-1754367898.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот" Проблема в ситуации с нехваткой газа в Европе не в России, а в самих странах Евросоюза, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". "Проблема ведь не в нас, проблема - в самих европейцах. Они не закачали вовремя, ну, во-первых, ветряки не работали летом, это известная тема. Ничего не поделаешь, такая погода была. Не закачали вовремя нужный объем в свои подземные хранилища, на 75% закачка только осуществлена, это очень мало. Все это понимают, все это видят", - сказал Путин. 2021-10-13T14:26 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, экономика, в мире, природный газ, владимир путин, россия