https://ria.ru/20211013/gaz-1754367898.html

Поставки газа из России были ниже ожиданий, заявили в Еврокомиссии

Поставки газа из России были ниже ожиданий, заявили в Еврокомиссии - РИА Новости, 13.10.2021

Поставки газа из России были ниже ожиданий, заявили в Еврокомиссии

Поставки газа из России в Евросоюз в последнее время были ниже ожиданий, поскольку "Газпром" выполнял долгосрочные контракты, но практически не предлагал... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:50

2021-10-13T13:50

2021-10-13T13:50

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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости, Мария Князева. Поставки газа из России в Евросоюз в последнее время были ниже ожиданий, поскольку "Газпром" выполнял долгосрочные контракты, но практически не предлагал дополнительных поставок, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).Вопрос, где значится эта информация, звучит так: "Виноваты ли в сложившейся ситуации внешние поставщики энергии?"В этом разделе своего релиза ЕК вначале отмечает, что текущее повышение цен на электроэнергию в первую очередь связано с мировым спросом на газ, который стремительно растет по мере ускорения восстановления экономики.

https://ria.ru/20211013/gaz-1754348133.html

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экономика, в мире, природный газ, евросоюз, еврокомиссия, газпром, россия