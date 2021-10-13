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Поставки газа из России были ниже ожиданий, заявили в Еврокомиссии
Поставки газа из России были ниже ожиданий, заявили в Еврокомиссии - РИА Новости, 13.10.2021
Поставки газа из России были ниже ожиданий, заявили в Еврокомиссии
Поставки газа из России в Евросоюз в последнее время были ниже ожиданий, поскольку "Газпром" выполнял долгосрочные контракты, но практически не предлагал... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:50
2021-10-13T13:50
экономика
в мире
природный газ
евросоюз
еврокомиссия
газпром
россия
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости, Мария Князева. Поставки газа из России в Евросоюз в последнее время были ниже ожиданий, поскольку "Газпром" выполнял долгосрочные контракты, но практически не предлагал дополнительных поставок, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).Вопрос, где значится эта информация, звучит так: "Виноваты ли в сложившейся ситуации внешние поставщики энергии?"В этом разделе своего релиза ЕК вначале отмечает, что текущее повышение цен на электроэнергию в первую очередь связано с мировым спросом на газ, который стремительно растет по мере ускорения восстановления экономики.
https://ria.ru/20211013/gaz-1754348133.html
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экономика, в мире, природный газ, евросоюз, еврокомиссия, газпром, россия
13:50 13.10.2021
 
Поставки газа из России были ниже ожиданий, заявили в Еврокомиссии

Еврокомиссия: поставки газа из России в ЕС были ниже ожиданий

© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© AP Photo / Michel Spingler
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости, Мария Князева. Поставки газа из России в Евросоюз в последнее время были ниже ожиданий, поскольку "Газпром" выполнял долгосрочные контракты, но практически не предлагал дополнительных поставок, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).
"Объемы газа из России оказались ниже ожиданий, что сужало рынок по мере приближения отопительного сезона. Несмотря на то, что "Газпром" выполнял свои долгосрочные контракты с европейскими партнерами, он предложил мало или вовсе не предлагал дополнительных мощностей для ослабления давления на газовый рынок ЕС", - говорится в документе "вопрос-ответ", распространённом Еврокомиссией.
Вопрос, где значится эта информация, звучит так: "Виноваты ли в сложившейся ситуации внешние поставщики энергии?"
В этом разделе своего релиза ЕК вначале отмечает, что текущее повышение цен на электроэнергию в первую очередь связано с мировым спросом на газ, который стремительно растет по мере ускорения восстановления экономики.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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