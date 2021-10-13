https://ria.ru/20211013/gaz-1754367898.html
Поставки газа из России были ниже ожиданий, заявили в Еврокомиссии
Поставки газа из России были ниже ожиданий, заявили в Еврокомиссии - РИА Новости, 13.10.2021
Поставки газа из России были ниже ожиданий, заявили в Еврокомиссии
Поставки газа из России в Евросоюз в последнее время были ниже ожиданий, поскольку "Газпром" выполнял долгосрочные контракты, но практически не предлагал... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:50
2021-10-13T13:50
2021-10-13T13:50
экономика
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природный газ
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еврокомиссия
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россия
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости, Мария Князева. Поставки газа из России в Евросоюз в последнее время были ниже ожиданий, поскольку "Газпром" выполнял долгосрочные контракты, но практически не предлагал дополнительных поставок, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).Вопрос, где значится эта информация, звучит так: "Виноваты ли в сложившейся ситуации внешние поставщики энергии?"В этом разделе своего релиза ЕК вначале отмечает, что текущее повышение цен на электроэнергию в первую очередь связано с мировым спросом на газ, который стремительно растет по мере ускорения восстановления экономики.
https://ria.ru/20211013/gaz-1754348133.html
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экономика, в мире, природный газ, евросоюз, еврокомиссия, газпром, россия
Поставки газа из России были ниже ожиданий, заявили в Еврокомиссии
Еврокомиссия: поставки газа из России в ЕС были ниже ожиданий