https://ria.ru/20211013/gaz-1754367010.html
В Евросоюзе выразили заинтересованность в газе из украинских хранилищ
В Евросоюзе выразили заинтересованность в газе из украинских хранилищ - РИА Новости, 13.10.2021
В Евросоюзе выразили заинтересованность в газе из украинских хранилищ
Евросоюз заинтересован в возможностях поставок газа из хранилищ Украины, сказал журналистам высокопоставленный чиновник ЕС. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:43
2021-10-13T13:43
2021-10-13T13:46
украина
евросоюз
в мире
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз заинтересован в возможностях поставок газа из хранилищ Украины, сказал журналистам высокопоставленный чиновник ЕС."Что касается Украины... У нее есть очень большая сеть хранилищ газа. Мы очень хотим работать с Украиной по поддержке совместной солидарности, не только солидарности со стороны Евросоюза для Украины в вопросе безопасности энергоснабжения, но и в другую сторону - солидарность от Украины по отношению к Евросоюзу. Определенная часть украинских хранилищ газа, например, управляется трейдерами, которые могут предоставлять газ европейскому рынку. Это выигрышная ситуация и та повестка дня, по которой мы хотим продвигаться с Украиной", - сказал он.
https://ria.ru/20211013/gaz-1754299257.html
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РИА Новости
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украина, евросоюз, в мире, природный газ
13:43 13.10.2021 (обновлено: 13:46 13.10.2021)
В Евросоюзе выразили заинтересованность в газе из украинских хранилищ
Чиновник: Евросоюз заинтересован в возможностях поставок газа из хранилищ Украины