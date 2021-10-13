https://ria.ru/20211013/gaz-1754348133.html

Газ в Европу не может поставляться сверх контракта, заявил Песков

Газ в Европу не может поставляться сверх контракта, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2021

Газ в Европу не может поставляться сверх контракта, заявил Песков

Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу по верхней планке, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:11

2021-10-13T12:11

2021-10-13T12:30

экономика

европа

россия

дмитрий песков

газпром

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу по верхней планке, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В любом случае можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до максимума все объемы поставок увеличены, до возможного максимума в свете тех контрактов, которые имеются, и договоров", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова ситуация с поставками российского газа в Европу, поскольку есть сообщения, что Россия уже увеличивает поставки в Европу, а кто-то говорит, что еще не увеличивает."Что касается уже технической стороны и так далее, то это вопросы к "Газпрому", - добавил он."Ну, сверх контрактов ничего не может поставляться. То есть как, бесплатно?", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не поставляется ли пока газ в Европу сверх контрактов."Это вопрос переговоров с "Газпромом", есть покупатель, есть продавец... Здесь же еще есть инфраструктурная проблема, как это делать. Поэтому опять же, это лучше уже адресовать вопросы непосредственно "Газпрому", - сказал Песков, отвечая на реплику о том, что есть еще спотовый рынок и на него тоже можно выставить свои повышенные объемы.

https://ria.ru/20211013/gaz-1754347931.html

https://ria.ru/20211013/gaz-1754307747.html

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экономика, европа, россия, дмитрий песков, газпром