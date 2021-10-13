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Газ в Европу не может поставляться сверх контракта, заявил Песков
Газ в Европу не может поставляться сверх контракта, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2021
Газ в Европу не может поставляться сверх контракта, заявил Песков
Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу по верхней планке, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:11
2021-10-13T12:30
экономика
европа
россия
дмитрий песков
газпром
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу по верхней планке, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В любом случае можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до максимума все объемы поставок увеличены, до возможного максимума в свете тех контрактов, которые имеются, и договоров", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова ситуация с поставками российского газа в Европу, поскольку есть сообщения, что Россия уже увеличивает поставки в Европу, а кто-то говорит, что еще не увеличивает."Что касается уже технической стороны и так далее, то это вопросы к "Газпрому", - добавил он."Ну, сверх контрактов ничего не может поставляться. То есть как, бесплатно?", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не поставляется ли пока газ в Европу сверх контрактов."Это вопрос переговоров с "Газпромом", есть покупатель, есть продавец... Здесь же еще есть инфраструктурная проблема, как это делать. Поэтому опять же, это лучше уже адресовать вопросы непосредственно "Газпрому", - сказал Песков, отвечая на реплику о том, что есть еще спотовый рынок и на него тоже можно выставить свои повышенные объемы.
https://ria.ru/20211013/gaz-1754347931.html
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экономика, европа, россия, дмитрий песков, газпром
12:11 13.10.2021 (обновлено: 12:30 13.10.2021)
 
Газ в Европу не может поставляться сверх контракта, заявил Песков

Песков заявил, что Россия не может поставлять газ в Европу сверх контракта

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу по верхней планке, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В любом случае можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до максимума все объемы поставок увеличены, до возможного максимума в свете тех контрактов, которые имеются, и договоров", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова ситуация с поставками российского газа в Европу, поскольку есть сообщения, что Россия уже увеличивает поставки в Европу, а кто-то говорит, что еще не увеличивает.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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"Что касается уже технической стороны и так далее, то это вопросы к "Газпрому", - добавил он.
"Ну, сверх контрактов ничего не может поставляться. То есть как, бесплатно?", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не поставляется ли пока газ в Европу сверх контрактов.
"Это вопрос переговоров с "Газпромом", есть покупатель, есть продавец... Здесь же еще есть инфраструктурная проблема, как это делать. Поэтому опять же, это лучше уже адресовать вопросы непосредственно "Газпрому", - сказал Песков, отвечая на реплику о том, что есть еще спотовый рынок и на него тоже можно выставить свои повышенные объемы.
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ЭкономикаЕвропаРоссияДмитрий ПесковГазпром
 
 
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