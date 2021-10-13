12:10 13.10.2021 (обновлено: 12:52 13.10.2021)
В Кремле рассказали, что делать Киеву для сохранения транзита газа
Песков: если со стороны Киева будут конкурентные предложения, транзит газа будет работать
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Россия готова исполнять свои транзитные договоренности по газу, и если от Киева будут коммерческие предложения, все будет работать.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Киев заинтересован в сохранении прокачки топлива по своей территории, потому что они не хотят терять по два миллиарда долларов в год.
"Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты, и, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать", — сказал Песков.
Пресс-секретарь посоветовал Киеву обратиться к европейским компаниям — приобретателям российского топлива, которые могут заключить новые соглашения на поставки с учетом растущего спроса.
"То есть чтобы что-то транспортировать через территорию Украины, нужно чтобы это кто-то купил", — добавил он.
В Киеве начали все чаще поднимать вопрос о сохранении транзита из-за завершения строительства "Северного потока — 2", а также из-за контракта между "Газпромом" и венгерской MVM CEEnergy о прокачке топлива по "Турецкому потоку".
Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия видит много спекуляций на эту тему. Он подчеркнул, что за девять месяцев 2021 года "Газпром" увеличил прокачку более чем на восемь процентов, а по итогам года страна превысит контрактные обязательства по транзиту.