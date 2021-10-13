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В Кремле рассказали, что делать Киеву для сохранения транзита газа
В Кремле рассказали, что делать Киеву для сохранения транзита газа - РИА Новости, 13.10.2021
В Кремле рассказали, что делать Киеву для сохранения транзита газа
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Россия готова исполнять свои транзитные договоренности по газу, и если от Киева будут... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:10
2021-10-13T12:52
экономика
киев
природный газ
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Россия готова исполнять свои транзитные договоренности по газу, и если от Киева будут коммерческие предложения, все будет работать.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Киев заинтересован в сохранении прокачки топлива по своей территории, потому что они не хотят терять по два миллиарда долларов в год."Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты, и, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать", — сказал Песков.Пресс-секретарь посоветовал Киеву обратиться к европейским компаниям — приобретателям российского топлива, которые могут заключить новые соглашения на поставки с учетом растущего спроса.В Киеве начали все чаще поднимать вопрос о сохранении транзита из-за завершения строительства "Северного потока — 2", а также из-за контракта между "Газпромом" и венгерской MVM CEEnergy о прокачке топлива по "Турецкому потоку".В Москве отмечали, что договор о поставках в Европу через Украину останется в силе на весь период действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от этого маршрута.Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия видит много спекуляций на эту тему. Он подчеркнул, что за девять месяцев 2021 года "Газпром" увеличил прокачку более чем на восемь процентов, а по итогам года страна превысит контрактные обязательства по транзиту.
https://ria.ru/20211011/gaz-1753971067.html
https://ria.ru/20210915/ukraina-1750132393.html
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экономика, киев, природный газ, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, россия
12:10 13.10.2021 (обновлено: 12:52 13.10.2021)
 
В Кремле рассказали, что делать Киеву для сохранения транзита газа

Песков: если со стороны Киева будут конкурентные предложения, транзит газа будет работать

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Россия готова исполнять свои транзитные договоренности по газу, и если от Киева будут коммерческие предложения, все будет работать.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Киев заинтересован в сохранении прокачки топлива по своей территории, потому что они не хотят терять по два миллиарда долларов в год.
Сотрудник на газовой станции недалеко от Ужгорода, Украина - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 11:16
Источник: Брюссель и Киев обсудят увеличение поставок газа на Украину
"Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты, и, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать", — сказал Песков.
Пресс-секретарь посоветовал Киеву обратиться к европейским компаниям — приобретателям российского топлива, которые могут заключить новые соглашения на поставки с учетом растущего спроса.

"То есть чтобы что-то транспортировать через территорию Украины, нужно чтобы это кто-то купил", — добавил он.

В Киеве начали все чаще поднимать вопрос о сохранении транзита из-за завершения строительства "Северного потока — 2", а также из-за контракта между "Газпромом" и венгерской MVM CEEnergy о прокачке топлива по "Турецкому потоку".
В Москве отмечали, что договор о поставках в Европу через Украину останется в силе на весь период действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от этого маршрута.
Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия видит много спекуляций на эту тему. Он подчеркнул, что за девять месяцев 2021 года "Газпром" увеличил прокачку более чем на восемь процентов, а по итогам года страна превысит контрактные обязательства по транзиту.
Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет
15 сентября, 12:42Инфографика
Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет
 
ЭкономикаКиевПриродный газУкраинаДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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