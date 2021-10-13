https://ria.ru/20211013/gaz-1754326961.html

Россия всегда была и останется надежным поставщиком газа, заявил Шульгинов

Россия всегда была и останется надежным поставщиком газа, заявил Шульгинов - РИА Новости, 13.10.2021

Россия всегда была и останется надежным поставщиком газа, заявил Шульгинов

Россия всегда была и останется надежным поставщиком газа на мировой рынок, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T10:33

2021-10-13T10:33

2021-10-13T10:53

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

николай шульгинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155347/18/1553471852_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4db3afbb7d53457cf14ba0988904cf9b.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия всегда была и останется надежным поставщиком газа на мировой рынок, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24"."Что касается поставок газа – вы сами читаете, видите, что происходит. Можно говорить, конечно, о повышенном спросе на наш газ. И учитывая, что Россия, несмотря на высокое внутреннее потребление газа, всегда была надежным поставщиком, я думаю, она таким и останется. Ну это в рамках действующих контрактов, и, я думаю, что (если - ред.) эти все запросы будут, то только через формирование новых условий контрактов", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли сейчас со стороны зарубежных партнеров запросы на дополнительные поставки газа.

https://ria.ru/20210924/gaz-1751680601.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов