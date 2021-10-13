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Россия всегда была и останется надежным поставщиком газа, заявил Шульгинов
Россия всегда была и останется надежным поставщиком газа, заявил Шульгинов - РИА Новости, 13.10.2021
Россия всегда была и останется надежным поставщиком газа, заявил Шульгинов
Россия всегда была и останется надежным поставщиком газа на мировой рынок, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:33
2021-10-13T10:53
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия всегда была и останется надежным поставщиком газа на мировой рынок, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24"."Что касается поставок газа – вы сами читаете, видите, что происходит. Можно говорить, конечно, о повышенном спросе на наш газ. И учитывая, что Россия, несмотря на высокое внутреннее потребление газа, всегда была надежным поставщиком, я думаю, она таким и останется. Ну это в рамках действующих контрактов, и, я думаю, что (если - ред.) эти все запросы будут, то только через формирование новых условий контрактов", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли сейчас со стороны зарубежных партнеров запросы на дополнительные поставки газа.
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов
10:33 13.10.2021 (обновлено: 10:53 13.10.2021)
 
Россия всегда была и останется надежным поставщиком газа, заявил Шульгинов

Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что Россия останется надежным поставщиком газа

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТруба газопровода
Труба газопровода - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия всегда была и останется надежным поставщиком газа на мировой рынок, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Что касается поставок газа – вы сами читаете, видите, что происходит. Можно говорить, конечно, о повышенном спросе на наш газ. И учитывая, что Россия, несмотря на высокое внутреннее потребление газа, всегда была надежным поставщиком, я думаю, она таким и останется. Ну это в рамках действующих контрактов, и, я думаю, что (если - ред.) эти все запросы будут, то только через формирование новых условий контрактов", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли сейчас со стороны зарубежных партнеров запросы на дополнительные поставки газа.
Заместитель председателя правительства Александр Новак - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 17:51
Россия останется надежным поставщиком газа для всего мира, заявил Новак
 
ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Николай Шульгинов
 
 
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