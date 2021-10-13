Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/gaz-1754299257.html
Дефицитный газ с Украины решили отдать европейцам
Украина в условиях дефицита газа нарастила реэкспорт в Европу - РИА Новости, 13.10.2021
Дефицитный газ с Украины решили отдать европейцам
Украина резко нарастила реэкспорт газа в Европу, об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на статистику венгерского оператора FGSZ. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T01:05
2021-10-13T11:14
в мире
украина
венгрия
австрия
европа
укртрансгаз
мид украины
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155895/40/1558954078_1048:628:2846:1639_1920x0_80_0_0_267f986b52135636e3d3593e395f70cb.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Украина резко нарастила реэкспорт газа в Европу, об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на статистику венгерского оператора FGSZ.По данным FGSZ, через пограничный пункт Берегово в Венгрию прокачивается около шести миллионов кВт/ч энергии, что эквивалентно около 575 тысячам кубометров газа.Еще в сентябре и. о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома называл несостоятельными опасения, связанные с возможным реэкспортом газа, принадлежащего нерезидентам. Свою позицию он обосновывал тем, что за четыре месяца закачки газа в 2021 году нерезиденты продали всего 60 миллионов кубометров. "Все другие запасы или реализованы на украинском рынке, или остаются в ПХГ", - утверждал Перелома.Ранее украинские СМИ сообщили, что больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения в стране перед отопительным сезоном столкнулись с кризисом из-за высоких цен на топливо."Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по соглашению Будапешта с "Газпромом", аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии.
https://ria.ru/20211012/gaz-1754200557.html
https://ria.ru/20211012/moldaviya-1754123196.html
украина
венгрия
австрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155895/40/1558954078_948:541:2412:1639_1920x0_80_0_0_99e1e77eec8924274f017ee575705b3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, венгрия, австрия, европа, укртрансгаз, мид украины, газпром, турецкий поток, сергей перелома
01:05 13.10.2021 (обновлено: 11:14 13.10.2021)
 
Украина в условиях дефицита газа нарастила реэкспорт в Европу

"Апостроф": Украина нарастила объемы реэкспорта газа в Европу

© РИА Новости / СтрингерРабочий на газовой станции на Украине
Рабочий на газовой станции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Украина резко нарастила реэкспорт газа в Европу, об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на статистику венгерского оператора FGSZ.
По данным FGSZ, через пограничный пункт Берегово в Венгрию прокачивается около шести миллионов кВт/ч энергии, что эквивалентно около 575 тысячам кубометров газа.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 14:22
Зеленский объяснил, почему Украина заинтересована в транзите газа из России
"Это, как утверждалось ранее, не является полноценным транзитом, а реэкспортом европейскими трейдерами. Таким образом, нынешнее количество украинского реэкспортируемого газа, от всего, что поставляется в Венгрию, уже достигло 63,98%", - указывает "Апостроф"
Еще в сентябре и. о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома называл несостоятельными опасения, связанные с возможным реэкспортом газа, принадлежащего нерезидентам. Свою позицию он обосновывал тем, что за четыре месяца закачки газа в 2021 году нерезиденты продали всего 60 миллионов кубометров. "Все другие запасы или реализованы на украинском рынке, или остаются в ПХГ", - утверждал Перелома.
Ранее украинские СМИ сообщили, что больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения в стране перед отопительным сезоном столкнулись с кризисом из-за высоких цен на топливо.
"Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по соглашению Будапешта с "Газпромом", аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии.
Газораспределительная станция ​​в Плоешти, Румыния - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 01:38
FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
 
В миреУкраинаВенгрияАвстрияЕвропаУкртрансгазМИД УкраиныГазпромТурецкий потокСергей Перелома
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01В Баку назвали бредом заявления о привлечении Израиля в Карабах
13:00В Минюсте призвали не давать педофилам право на принудительные работы
12:57Названы симптомы COVID-19, при которых надо срочно обращаться к врачу
12:54В Новосибирске две машины провалились в яму с кипятком
12:54В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка
12:53Глава ОП Крыма назвал назначение Поклонской "призом" за работу
12:52Крупный чешский поставщик газа решил прекратить деятельность
12:47Южнокорейские СМИ заметили появление в КНДР маек с портретом Ким Чен Ына
12:47Слуцкий назвал санкции и рестрикции архаичным инструментом
12:39Минздрав оценил идею дистанционной постановки диагноза
12:34В Турции выразили готовность зачистить север Сирии от курдов
12:32Москвичам рассказали о погоде в выходные
12:32Алиев прокомментировал информацию о себе из "досье Пандоры"
12:29В Минэнерго Германии назвали Россию надежным поставщиком газа
12:26В Кремле прокомментировали сообщения о передаче фотографий с mos.ru полиции
12:26В Кремле отвергли связь отставки Миронова с результатами ЕР на выборах
12:22Песков рассказал об учениях ОДКБ в Таджикистане
12:19Минский суд начал рассматривать жалобу на арест Можейко
12:18Духовные лидеры Армении и Азербайджана встретились в Москве для переговоров
12:16Власти опровергли сообщения о передаче фото пользователей mos.ru полиции
Лента новостейМолния