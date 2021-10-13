https://ria.ru/20211013/gaz-1754299257.html

Дефицитный газ с Украины решили отдать европейцам

Украина в условиях дефицита газа нарастила реэкспорт в Европу - РИА Новости, 13.10.2021

Дефицитный газ с Украины решили отдать европейцам

Украина резко нарастила реэкспорт газа в Европу, об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на статистику венгерского оператора FGSZ. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T01:05

2021-10-13T01:05

2021-10-13T11:14

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Украина резко нарастила реэкспорт газа в Европу, об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на статистику венгерского оператора FGSZ.По данным FGSZ, через пограничный пункт Берегово в Венгрию прокачивается около шести миллионов кВт/ч энергии, что эквивалентно около 575 тысячам кубометров газа.Еще в сентябре и. о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома называл несостоятельными опасения, связанные с возможным реэкспортом газа, принадлежащего нерезидентам. Свою позицию он обосновывал тем, что за четыре месяца закачки газа в 2021 году нерезиденты продали всего 60 миллионов кубометров. "Все другие запасы или реализованы на украинском рынке, или остаются в ПХГ", - утверждал Перелома.Ранее украинские СМИ сообщили, что больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения в стране перед отопительным сезоном столкнулись с кризисом из-за высоких цен на топливо."Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по соглашению Будапешта с "Газпромом", аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии.

https://ria.ru/20211012/gaz-1754200557.html

https://ria.ru/20211012/moldaviya-1754123196.html

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