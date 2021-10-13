Дефицитный газ с Украины решили отдать европейцам

01:05 13.10.2021 (обновлено: 11:14 13.10.2021)
Украина в условиях дефицита газа нарастила реэкспорт в Европу
"Апостроф": Украина нарастила объемы реэкспорта газа в Европу
По данным FGSZ, через пограничный пункт Берегово в Венгрию прокачивается около шести миллионов кВт/ч энергии, что эквивалентно около 575 тысячам кубометров газа.
"Это, как утверждалось ранее, не является полноценным транзитом, а реэкспортом европейскими трейдерами. Таким образом, нынешнее количество украинского реэкспортируемого газа, от всего, что поставляется в Венгрию, уже достигло 63,98%", - указывает "Апостроф"
Еще в сентябре и. о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома называл несостоятельными опасения, связанные с возможным реэкспортом газа, принадлежащего нерезидентам. Свою позицию он обосновывал тем, что за четыре месяца закачки газа в 2021 году нерезиденты продали всего 60 миллионов кубометров. "Все другие запасы или реализованы на украинском рынке, или остаются в ПХГ", - утверждал Перелома.
Ранее украинские СМИ сообщили, что больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения в стране перед отопительным сезоном столкнулись с кризисом из-за высоких цен на топливо.
"Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по соглашению Будапешта с "Газпромом", аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии.