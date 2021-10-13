https://ria.ru/20211013/fotografii-1754349174.html

Власти опровергли сообщения о передаче фото пользователей mos.ru полиции

Власти опровергли сообщения о передаче фото пользователей mos.ru полиции - РИА Новости, 13.10.2021

Власти опровергли сообщения о передаче фото пользователей mos.ru полиции

Информация о том, что Москва передает фотографии пользователей mos.ru полиции, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба департамента... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:16

2021-10-13T12:16

2021-10-13T12:25

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Информация о том, что Москва передает фотографии пользователей mos.ru полиции, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что правительство Москвы планирует доработать портал mos.ru так, чтобы все загруженные фотографии пользователей для получения госуслуг передавались в систему распознавания лиц, которую используют полицейские."Департамент информационных технологий Москвы опровергает появившуюся в СМИ информацию о передаче полиции персональных данных из профилей на портале mos.ru. В рамках развития портала mos.ru и повышения качества предоставления услуг и сервисов действительно предусмотрена возможность пользователям самостоятельно загружать фотографии при оформлении заявлений для ряда госуслуг, в частности получения охотничьего билета", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что в личном кабинете пользователей mos.ru загрузка фотографий не предусмотрена."Системой, предназначенной для хранения фотоизображений, является ГИС ЕЦХД (Единый центр хранения и обработки данных). Более того, сама загрузка фотографий не является обязательной при пользовании порталом mos.ru. ГИС ЕЦХД в свою очередь аттестована и защищена в соответствии с законодательством РФ и обладает всеми средствами защиты, необходимыми для хранения такой информации", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210812/moskva-1745461682.html

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москва, общество, технологии, россия