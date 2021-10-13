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Власти опровергли сообщения о передаче фото пользователей mos.ru полиции
Власти опровергли сообщения о передаче фото пользователей mos.ru полиции - РИА Новости, 13.10.2021
Власти опровергли сообщения о передаче фото пользователей mos.ru полиции
Информация о том, что Москва передает фотографии пользователей mos.ru полиции, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба департамента... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:16
2021-10-13T12:25
москва
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Информация о том, что Москва передает фотографии пользователей mos.ru полиции, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что правительство Москвы планирует доработать портал mos.ru так, чтобы все загруженные фотографии пользователей для получения госуслуг передавались в систему распознавания лиц, которую используют полицейские."Департамент информационных технологий Москвы опровергает появившуюся в СМИ информацию о передаче полиции персональных данных из профилей на портале mos.ru. В рамках развития портала mos.ru и повышения качества предоставления услуг и сервисов действительно предусмотрена возможность пользователям самостоятельно загружать фотографии при оформлении заявлений для ряда госуслуг, в частности получения охотничьего билета", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что в личном кабинете пользователей mos.ru загрузка фотографий не предусмотрена."Системой, предназначенной для хранения фотоизображений, является ГИС ЕЦХД (Единый центр хранения и обработки данных). Более того, сама загрузка фотографий не является обязательной при пользовании порталом mos.ru. ГИС ЕЦХД в свою очередь аттестована и защищена в соответствии с законодательством РФ и обладает всеми средствами защиты, необходимыми для хранения такой информации", - добавили в пресс-службе.
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москва, общество, технологии, россия
12:16 13.10.2021 (обновлено: 12:25 13.10.2021)
 
Власти опровергли сообщения о передаче фото пользователей mos.ru полиции

Власти опровергли сообщения о передаче фотографий из профилей на mos.ru полиции

CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
CC0 / StockSnap /
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Информация о том, что Москва передает фотографии пользователей mos.ru полиции, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что правительство Москвы планирует доработать портал mos.ru так, чтобы все загруженные фотографии пользователей для получения госуслуг передавались в систему распознавания лиц, которую используют полицейские.
"Департамент информационных технологий Москвы опровергает появившуюся в СМИ информацию о передаче полиции персональных данных из профилей на портале mos.ru. В рамках развития портала mos.ru и повышения качества предоставления услуг и сервисов действительно предусмотрена возможность пользователям самостоятельно загружать фотографии при оформлении заявлений для ряда госуслуг, в частности получения охотничьего билета", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в личном кабинете пользователей mos.ru загрузка фотографий не предусмотрена.
"Системой, предназначенной для хранения фотоизображений, является ГИС ЕЦХД (Единый центр хранения и обработки данных). Более того, сама загрузка фотографий не является обязательной при пользовании порталом mos.ru. ГИС ЕЦХД в свою очередь аттестована и защищена в соответствии с законодательством РФ и обладает всеми средствами защиты, необходимыми для хранения такой информации", - добавили в пресс-службе.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 12:36
В Москве система распознавания лиц в метро помогла поймать преступника
 
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