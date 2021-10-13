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Фотографии c mos.ru помогут ловить преступников
"Ъ": фотографии с портала mos.ru хотят использовать для поиска нарушителей - РИА Новости, 13.10.2021
Фотографии c mos.ru помогут ловить преступников
Власти Москвы планируют усовершенствовать портал mos.ru, добавив возможность отправлять фотографии пользователей в систему распознавания лиц для... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:42
2021-10-13T11:42
общество
технологии
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Власти Москвы планируют усовершенствовать портал mos.ru, добавив возможность отправлять фотографии пользователей в систему распознавания лиц для правоохранительных органов, пишет "Коммерсантъ".Издание, ссылаясь на данные портала госзакупок, выяснило, что подведомственное департаменту информационных технологий Москвы ГКУ "Информационный город" заключило контракт на 236 миллионов рублей с пермской компанией "Брайт софт". Предполагается, что организация займется вопросом передачи загруженных изображений пользователей в систему распознавания лиц, применяемую в МВД."Из технического задания следует, что "Брайт софт" предстоит разработать и внедрить на mos.ru процедуру сохранения "эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации Единого центра хранения данных ГУ МВД по Москве". Исполнитель также должен обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей", — уточняет "Коммерсантъ".Как отмечает СМИ, спектр применения подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ), которой пользуются в МВД, обширен: помимо поиска преступников, с ее помощью можно вычислять, например, нарушителей режима самоизоляции.
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Новости
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общество, технологии, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:42 13.10.2021
 
"Ъ": фотографии с портала mos.ru хотят использовать для поиска нарушителей

"Ъ": мэрия Москвы намерена передавать полиции фотографии пользователей mos.ru

© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Власти Москвы планируют усовершенствовать портал mos.ru, добавив возможность отправлять фотографии пользователей в систему распознавания лиц для правоохранительных органов, пишет "Коммерсантъ".
Издание, ссылаясь на данные портала госзакупок, выяснило, что подведомственное департаменту информационных технологий Москвы ГКУ "Информационный город" заключило контракт на 236 миллионов рублей с пермской компанией "Брайт софт". Предполагается, что организация займется вопросом передачи загруженных изображений пользователей в систему распознавания лиц, применяемую в МВД.
"Из технического задания следует, что "Брайт софт" предстоит разработать и внедрить на mos.ru процедуру сохранения "эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации Единого центра хранения данных ГУ МВД по Москве". Исполнитель также должен обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей", — уточняет "Коммерсантъ".
Как отмечает СМИ, спектр применения подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ), которой пользуются в МВД, обширен: помимо поиска преступников, с ее помощью можно вычислять, например, нарушителей режима самоизоляции.
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