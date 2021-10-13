https://ria.ru/20211013/foto-1754340685.html

Фотографии c mos.ru помогут ловить преступников

"Ъ": фотографии с портала mos.ru хотят использовать для поиска нарушителей - РИА Новости, 13.10.2021

Фотографии c mos.ru помогут ловить преступников

Власти Москвы планируют усовершенствовать портал mos.ru, добавив возможность отправлять фотографии пользователей в систему распознавания лиц для... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:42

2021-10-13T11:42

2021-10-13T11:42

общество

технологии

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Власти Москвы планируют усовершенствовать портал mos.ru, добавив возможность отправлять фотографии пользователей в систему распознавания лиц для правоохранительных органов, пишет "Коммерсантъ".Издание, ссылаясь на данные портала госзакупок, выяснило, что подведомственное департаменту информационных технологий Москвы ГКУ "Информационный город" заключило контракт на 236 миллионов рублей с пермской компанией "Брайт софт". Предполагается, что организация займется вопросом передачи загруженных изображений пользователей в систему распознавания лиц, применяемую в МВД."Из технического задания следует, что "Брайт софт" предстоит разработать и внедрить на mos.ru процедуру сохранения "эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации Единого центра хранения данных ГУ МВД по Москве". Исполнитель также должен обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей", — уточняет "Коммерсантъ".Как отмечает СМИ, спектр применения подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ), которой пользуются в МВД, обширен: помимо поиска преступников, с ее помощью можно вычислять, например, нарушителей режима самоизоляции.

https://ria.ru/20210921/gosuslugi-1751108197.html

москва

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2021

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общество, технологии, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)