https://ria.ru/20211013/foto-1754340685.html
Фотографии c mos.ru помогут ловить преступников
"Ъ": фотографии с портала mos.ru хотят использовать для поиска нарушителей - РИА Новости, 13.10.2021
Фотографии c mos.ru помогут ловить преступников
Власти Москвы планируют усовершенствовать портал mos.ru, добавив возможность отправлять фотографии пользователей в систему распознавания лиц для... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:42
2021-10-13T11:42
2021-10-13T11:42
общество
технологии
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Власти Москвы планируют усовершенствовать портал mos.ru, добавив возможность отправлять фотографии пользователей в систему распознавания лиц для правоохранительных органов, пишет "Коммерсантъ".Издание, ссылаясь на данные портала госзакупок, выяснило, что подведомственное департаменту информационных технологий Москвы ГКУ "Информационный город" заключило контракт на 236 миллионов рублей с пермской компанией "Брайт софт". Предполагается, что организация займется вопросом передачи загруженных изображений пользователей в систему распознавания лиц, применяемую в МВД."Из технического задания следует, что "Брайт софт" предстоит разработать и внедрить на mos.ru процедуру сохранения "эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации Единого центра хранения данных ГУ МВД по Москве". Исполнитель также должен обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей", — уточняет "Коммерсантъ".Как отмечает СМИ, спектр применения подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ), которой пользуются в МВД, обширен: помимо поиска преступников, с ее помощью можно вычислять, например, нарушителей режима самоизоляции.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
"Ъ": фотографии с портала mos.ru хотят использовать для поиска нарушителей
"Ъ": мэрия Москвы намерена передавать полиции фотографии пользователей mos.ru
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Власти Москвы
планируют усовершенствовать портал mos.ru, добавив возможность отправлять фотографии пользователей в систему распознавания лиц для правоохранительных органов, пишет "Коммерсантъ"
.
Издание, ссылаясь на данные портала госзакупок, выяснило, что подведомственное департаменту информационных технологий Москвы ГКУ "Информационный город" заключило контракт на 236 миллионов рублей с пермской компанией "Брайт софт". Предполагается, что организация займется вопросом передачи загруженных изображений пользователей в систему распознавания лиц, применяемую в МВД.
"Из технического задания следует, что "Брайт софт" предстоит разработать и внедрить на mos.ru процедуру сохранения "эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации Единого центра хранения данных ГУ МВД по Москве". Исполнитель также должен обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей", — уточняет "Коммерсантъ".
Как отмечает СМИ, спектр применения подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ), которой пользуются в МВД, обширен: помимо поиска преступников, с ее помощью можно вычислять, например, нарушителей режима самоизоляции.