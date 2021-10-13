Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20211013/fitnes-1754327382.html
"Правда тела". Почему фитнес и физкультура - это не спорт (и это важно!)
"Правда тела". Почему фитнес и физкультура - это не спорт (и это важно!) - РИА Новости, 13.10.2021
"Правда тела". Почему фитнес и физкультура - это не спорт (и это важно!)
Сначала пошел в зал похудеть, потом - пробежал марафон, занялся триатлоном… Часто так выглядит путь человека от ЗОЖа к сверхнагрузкам. Но есть обратная сторона: популярность кроссфита привела к росту числа клиентов у травматологов. А пробежать марафон некоторым удаётся только на допинге. В чем разница между физкультурой, фитнесом и спортом?
2021-10-13T12:00
2021-10-13T12:00
правда тела
спорт
подкаст
юрий постригай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754327229_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_ceb2739f8028f5d02df420cec034e72f.png
"Правда тела". Почему фитнес и физкультура - это не спорт (и это важно!)
Сначала пошел в зал похудеть, потом - пробежал марафон, занялся триатлоном… Часто так выглядит путь человека от ЗОЖа к сверхнагрузкам. Но есть обратная сторона: популярность кроссфита привела к росту числа клиентов у травматологов. А пробежать марафон некоторым удаётся только на допинге. В чем разница между физкультурой, фитнесом и спортом?
audio/mpeg
"Правда тела". Почему фитнес и физкультура - это не спорт (и это важно!)
Сначала пошел в зал похудеть, потом - пробежал марафон, занялся триатлоном… Часто так выглядит путь человека от ЗОЖа к сверхнагрузкам. Но есть обратная сторона: популярность кроссфита привела к росту числа клиентов у травматологов. А пробежать марафон некоторым удаётся только на допинге. В чем разница между физкультурой, фитнесом и спортом?
audio/mpeg
Чем отличаются “зожный” и “спортивный подход к занятиям? Рассуждает олимпийский чемпион по гребле на байдарках, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион Мира, а также популярный блогер Юрий Постригай.02:00 В чем разница “зожного” и “спортивного” подхода02:41 Сначала на фитнес, потом - на марафон. Это не избыточно?05:00 Почему профессиональный спорт - это нездоровая история06:45 “В спорте ты должен с утра до вечера тренироваться”08:30 О допинге в любительской спортивной среде13:11 Откуда брать мотивацию, когда ходишь на фитнес16:00 Физкультура, фитнес и спорт - градация по пульсовым зонамПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Семёна НедовенчанногоПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754327229_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_9ea27548f2087e577d7ee2fc48b70571.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
спорт, подкаст, юрий постригай, аудио
12:00 13.10.2021
 

"Правда тела". Почему фитнес и физкультура - это не спорт (и это важно!)

Правда тела
"Правда тела". Почему фитнес и физкультура - это не спорт (и это важно!)
12:00
Читать ria.ru в
Сначала пошел в зал похудеть, потом - пробежал марафон, занялся триатлоном… Часто так выглядит путь человека от ЗОЖа к сверхнагрузкам. Но есть обратная сторона: популярность кроссфита привела к росту числа клиентов у травматологов. А пробежать марафон некоторым удаётся только на допинге. В чем разница между физкультурой, фитнесом и спортом?
Чем отличаются “зожный” и “спортивный подход к занятиям? Рассуждает олимпийский чемпион по гребле на байдарках, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион Мира, а также популярный блогер Юрий Постригай.
02:00 В чем разница “зожного” и “спортивного” подхода
02:41 Сначала на фитнес, потом - на марафон. Это не избыточно?
05:00 Почему профессиональный спорт - это нездоровая история
06:45 “В спорте ты должен с утра до вечера тренироваться”
08:30 О допинге в любительской спортивной среде
13:11 Откуда брать мотивацию, когда ходишь на фитнес
16:00 Физкультура, фитнес и спорт - градация по пульсовым зонам
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Семёна Недовенчанного
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Правда телаСпортПодкастЮрий Постригай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:00В Минюсте призвали не давать педофилам право на принудительные работы
12:57Названы симптомы COVID-19, при которых надо срочно обращаться к врачу
12:54В Новосибирске две машины провалились в яму с кипятком
12:54В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка
12:53Глава ОП Крыма назвал назначение Поклонской "призом" за работу
12:52Крупный чешский поставщик газа решил прекратить деятельность
12:47Южнокорейские СМИ заметили появление в КНДР маек с портретом Ким Чен Ына
12:47Слуцкий назвал санкции и рестрикции архаичным инструментом
12:39Минздрав оценил идею дистанционной постановки диагноза
12:34В Турции выразили готовность зачистить север Сирии от курдов
12:32Москвичам рассказали о погоде в выходные
12:32Алиев прокомментировал информацию о себе из "досье Пандоры"
12:29В Минэнерго Германии назвали Россию надежным поставщиком газа
12:26В Кремле прокомментировали сообщения о передаче фотографий с mos.ru полиции
12:26В Кремле отвергли связь отставки Миронова с результатами ЕР на выборах
12:22Песков рассказал об учениях ОДКБ в Таджикистане
12:19Минский суд начал рассматривать жалобу на арест Можейко
12:18Духовные лидеры Армении и Азербайджана встретились в Москве для переговоров
12:16Власти опровергли сообщения о передаче фото пользователей mos.ru полиции
12:15Крым не должен быть темой для обсуждения Украины и Европы, заявил Песков
Лента новостейМолния