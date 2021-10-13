https://ria.ru/20211013/fitnes-1754327382.html

"Правда тела". Почему фитнес и физкультура - это не спорт (и это важно!)

"Правда тела". Почему фитнес и физкультура - это не спорт (и это важно!) - РИА Новости, 13.10.2021

"Правда тела". Почему фитнес и физкультура - это не спорт (и это важно!)

Сначала пошел в зал похудеть, потом - пробежал марафон, занялся триатлоном… Часто так выглядит путь человека от ЗОЖа к сверхнагрузкам. Но есть обратная сторона: популярность кроссфита привела к росту числа клиентов у травматологов. А пробежать марафон некоторым удаётся только на допинге. В чем разница между физкультурой, фитнесом и спортом?

2021-10-13T12:00

2021-10-13T12:00

2021-10-13T12:00

правда тела

спорт

подкаст

юрий постригай

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"Правда тела". Почему фитнес и физкультура - это не спорт (и это важно!) Сначала пошел в зал похудеть, потом - пробежал марафон, занялся триатлоном… Часто так выглядит путь человека от ЗОЖа к сверхнагрузкам. Но есть обратная сторона: популярность кроссфита привела к росту числа клиентов у травматологов. А пробежать марафон некоторым удаётся только на допинге. В чем разница между физкультурой, фитнесом и спортом? audio/mpeg

"Правда тела". Почему фитнес и физкультура - это не спорт (и это важно!) Сначала пошел в зал похудеть, потом - пробежал марафон, занялся триатлоном… Часто так выглядит путь человека от ЗОЖа к сверхнагрузкам. Но есть обратная сторона: популярность кроссфита привела к росту числа клиентов у травматологов. А пробежать марафон некоторым удаётся только на допинге. В чем разница между физкультурой, фитнесом и спортом? audio/mpeg

Чем отличаются “зожный” и “спортивный подход к занятиям? Рассуждает олимпийский чемпион по гребле на байдарках, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион Мира, а также популярный блогер Юрий Постригай.02:00 В чем разница “зожного” и “спортивного” подхода02:41 Сначала на фитнес, потом - на марафон. Это не избыточно?05:00 Почему профессиональный спорт - это нездоровая история06:45 “В спорте ты должен с утра до вечера тренироваться”08:30 О допинге в любительской спортивной среде13:11 Откуда брать мотивацию, когда ходишь на фитнес16:00 Физкультура, фитнес и спорт - градация по пульсовым зонамПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Семёна НедовенчанногоПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, подкаст, юрий постригай, аудио