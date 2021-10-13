https://ria.ru/20211013/evrosoyuz-1754366206.html

ЕК предложила меры поддержки населения из-за высоких цен на энергию

ЕК предложила меры поддержки населения из-за высоких цен на энергию - РИА Новости, 13.10.2021

ЕК предложила меры поддержки населения из-за высоких цен на энергию

Еврокомиссия предлагает властям стран Евросоюза частично покрывать возросшие счета за энергию, разрешать отсрочки оплаты, снижать налоги уязвимым слоям... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:39

2021-10-13T13:39

2021-10-13T17:27

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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает властям стран Евросоюза частично покрывать возросшие счета за энергию, разрешать отсрочки оплаты, снижать налоги уязвимым слоям населения, а также помогать компаниям, говорится в релизе ЕК."Немедленные меры по защите потребителей и бизнеса. Предоставлять экстренную поддержку доходов потребителям, находящимся в ситуации энергетической бедности. Например, посредством ваучеров или частичной оплаты счетов, которые могут быть поддержаны доходами европейской системы торговли выбросами (ETS). Разрешить временную отсрочку оплаты счетов... Обеспечить временное целевое снижение налоговых ставок для уязвимых домохозяйств", - перечислены в сообщении меры поддержки."Оказывать помощь компаниям или отраслям в соответствии с правилами государственной помощи ЕС", - предлагает также ЕК.Страны Евросоюза, по мнению ЕК, должны отдавать приоритет точечным мерам, которые могут быстро смягчить удар от взлёта цен на энергоносители для малоимущих жителей и малого бизнеса. Причём эти меры должны создаваться с учётом возможности улучшения ценовой ситуации весной следующего года, чтобы их можно было быстро скорректировать, пишет ЕК.ЕС столкнулся с сильным ростом цен на газ, который влияет на стоимость электроэнергии, экономику союза и потребителей.Цены на "голубое топливо" в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной следующего года, сказала ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента, посвящённой росту цен на энергоносители.

https://ria.ru/20211013/energetika-1754367101.html

https://ria.ru/20211013/gaz-1754391957.html

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в мире, еврокомиссия, евросоюз