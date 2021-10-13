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https://ria.ru/20211013/evrosoyuz-1754366206.html
ЕК предложила меры поддержки населения из-за высоких цен на энергию
ЕК предложила меры поддержки населения из-за высоких цен на энергию - РИА Новости, 13.10.2021
ЕК предложила меры поддержки населения из-за высоких цен на энергию
Еврокомиссия предлагает властям стран Евросоюза частично покрывать возросшие счета за энергию, разрешать отсрочки оплаты, снижать налоги уязвимым слоям... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:39
2021-10-13T17:27
в мире
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает властям стран Евросоюза частично покрывать возросшие счета за энергию, разрешать отсрочки оплаты, снижать налоги уязвимым слоям населения, а также помогать компаниям, говорится в релизе ЕК."Немедленные меры по защите потребителей и бизнеса. Предоставлять экстренную поддержку доходов потребителям, находящимся в ситуации энергетической бедности. Например, посредством ваучеров или частичной оплаты счетов, которые могут быть поддержаны доходами европейской системы торговли выбросами (ETS). Разрешить временную отсрочку оплаты счетов... Обеспечить временное целевое снижение налоговых ставок для уязвимых домохозяйств", - перечислены в сообщении меры поддержки."Оказывать помощь компаниям или отраслям в соответствии с правилами государственной помощи ЕС", - предлагает также ЕК.Страны Евросоюза, по мнению ЕК, должны отдавать приоритет точечным мерам, которые могут быстро смягчить удар от взлёта цен на энергоносители для малоимущих жителей и малого бизнеса. Причём эти меры должны создаваться с учётом возможности улучшения ценовой ситуации весной следующего года, чтобы их можно было быстро скорректировать, пишет ЕК.ЕС столкнулся с сильным ростом цен на газ, который влияет на стоимость электроэнергии, экономику союза и потребителей.Цены на "голубое топливо" в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной следующего года, сказала ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента, посвящённой росту цен на энергоносители.
https://ria.ru/20211013/energetika-1754367101.html
https://ria.ru/20211013/gaz-1754391957.html
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в мире, еврокомиссия, евросоюз
13:39 13.10.2021 (обновлено: 17:27 13.10.2021)
 
ЕК предложила меры поддержки населения из-за высоких цен на энергию

ЕК предложила меры поддержки населения и бизнеса из-за высоких цен на энергию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает властям стран Евросоюза частично покрывать возросшие счета за энергию, разрешать отсрочки оплаты, снижать налоги уязвимым слоям населения, а также помогать компаниям, говорится в релизе ЕК.
"Немедленные меры по защите потребителей и бизнеса. Предоставлять экстренную поддержку доходов потребителям, находящимся в ситуации энергетической бедности. Например, посредством ваучеров или частичной оплаты счетов, которые могут быть поддержаны доходами европейской системы торговли выбросами (ETS). Разрешить временную отсрочку оплаты счетов... Обеспечить временное целевое снижение налоговых ставок для уязвимых домохозяйств", - перечислены в сообщении меры поддержки.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 13:43
ЕК расследует возможные нарушения правил конкуренции на энергорынке ЕС
"Оказывать помощь компаниям или отраслям в соответствии с правилами государственной помощи ЕС", - предлагает также ЕК.
Страны Евросоюза, по мнению ЕК, должны отдавать приоритет точечным мерам, которые могут быстро смягчить удар от взлёта цен на энергоносители для малоимущих жителей и малого бизнеса. Причём эти меры должны создаваться с учётом возможности улучшения ценовой ситуации весной следующего года, чтобы их можно было быстро скорректировать, пишет ЕК.
ЕС столкнулся с сильным ростом цен на газ, который влияет на стоимость электроэнергии, экономику союза и потребителей.
Цены на "голубое топливо" в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной следующего года, сказала ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента, посвящённой росту цен на энергоносители.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 15:18
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