https://ria.ru/20211013/evrosoyuz-1754319499.html

"Углеродное" регулирование не будет дискриминировать Россию, заявил посол

"Углеродное" регулирование не будет дискриминировать Россию, заявил посол - РИА Новости, 13.10.2021

"Углеродное" регулирование не будет дискриминировать Россию, заявил посол

Брюссель и Москва ведут переговоры по вводимому ЕС "углеродному" регулированию, оно не будет дискриминационным для РФ, речь идет о единых нормах, заявил в среду РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T09:52

2021-10-13T09:52

2021-10-13T10:13

в мире

москва

брюссель

россия

экономика

еврокомиссия

маркус эдерер

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Брюссель и Москва ведут переговоры по вводимому ЕС "углеродному" регулированию, оно не будет дискриминационным для РФ, речь идет о единых нормах, заявил в среду посол ЕС в России Маркус Эдерер.По его словам, вводимое в предстоящие годы Трансграничное углеродное регулирование (ТУР) - "это не тариф"."Я слышал, что российские коллеги называют это налогом, но это не налог. Это будет обязанность по приобретению углеродных сертификатов, недискриминационным образом, потому что конкуренты из Европы тоже должны будут приобретать соответствующие сертификаты для углеродоемкой продукции", - заявил Эдерер на панели "Влияние европейского "зеленого" курса на российско-европейское сотрудничество в области энергетики" в рамках форума Российская энергетическая неделя.По его словам, эта тема уже обсуждается Москвой и Брюсселем."Мы уже начали переговоры между Еврокомиссией и Россией на самых разных уровнях… Будут проведены и визиты высокопоставленного уровня", - отметил Эдерер.

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/uglerod-1744500178.html

https://ria.ru/20211007/neytralnost-1753549898.html

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брюссель

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в мире, москва, брюссель, россия, экономика, еврокомиссия, маркус эдерер