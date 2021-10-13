https://ria.ru/20211013/energiya-1754409510.html
Путин призвал решать вопросы о замещении атомной энергии взвешенно
Путин призвал решать вопросы о замещении атомной энергии взвешенно - РИА Новости, 13.10.2021
Путин призвал решать вопросы о замещении атомной энергии взвешенно
Вопросы о замещении атомной энергии необходимо принимать взвешенно и ритмично, опираясь на мнение профессионалов, иначе всплески на мировых энергорынках... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:29
2021-10-13T16:29
2021-10-13T16:30
экономика
shell
нидерланды
германия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вопросы о замещении атомной энергии необходимо принимать взвешенно и ритмично, опираясь на мнение профессионалов, иначе всплески на мировых энергорынках неизбежны, считает президент России Владимир Путин."Все нужно делать мягко, спокойно, взвешенно и ритмично, что самое главное. И решения должны принимать профессионалы", - сказал Путин, выступая в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели.Он отметил, что на текущий момент в энергобалансе ФРГ атомная энергетика составляет около 11%, ранее было - свыше 30%. "Ну, конечно, это большое выпадение. Надо чем-то замещать. А чем? Ветряками? Это сложно, и цены отсюда", - уверен Путин."Недавно узнал, что скажем в Нидерландах суд недавно принял решение в отношении компании Shell. Какое решение вынес, любопытное. Shell решением суда предписано сократить выбросы CO2 на 45% Это прецедент. Послушайте, если люди совершенно профессионально неподготовленные будут принимать такие решения, то всплески на мир рынках неизбежны", - добавил Путин.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, shell, нидерланды, германия, москва, владимир путин
16:29 13.10.2021 (обновлено: 16:30 13.10.2021)
Путин призвал решать вопросы о замещении атомной энергии взвешенно
Путин призвал решать вопросы о замещении атомной энергии взвешенно и ритмично