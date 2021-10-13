https://ria.ru/20211013/energetika-1754324719.html

Россия готова к десинхронизации энергосистемы Украины

Россия готова к десинхронизации энергосистемы Украины - РИА Новости, 13.10.2021

Россия готова к десинхронизации энергосистемы Украины

Россия готова к десинхронизации энергетической системы с Украиной, но не исключает поставок в будущем, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T10:25

2021-10-13T10:25

2021-10-13T12:28

экономика

украина

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

белоруссия

николай шульгинов

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россия готова к десинхронизации энергетической системы с Украиной, но не исключает поставок в будущем, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов."В целом Украина давно готовится к десинхронизации. Будут ее проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют", — сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".Он добавил, что если украинская сторона, как и в прошлые годы, столкнется с дефицитом мощности энергии из-за нехватки топлива или высокой аварийности на тепловых станциях, Москва готова прийти на помощь."Все будет зависеть от коммерческих условий", — подчеркнул Шульгинов.Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем России и Белоруссии (уже действует запрет на импорт электроэнергии) и переключиться на поставки из стран Евросоюза.

https://ria.ru/20211008/blockade-1753523327.html

https://ria.ru/20210929/elektroenergiya-1752389180.html

украина

россия

белоруссия

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экономика, украина, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, белоруссия, николай шульгинов