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Россия готова к десинхронизации энергосистемы Украины
Россия готова к десинхронизации энергосистемы Украины - РИА Новости, 13.10.2021
Россия готова к десинхронизации энергосистемы Украины
Россия готова к десинхронизации энергетической системы с Украиной, но не исключает поставок в будущем, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:25
2021-10-13T12:28
экономика
украина
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
белоруссия
николай шульгинов
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россия готова к десинхронизации энергетической системы с Украиной, но не исключает поставок в будущем, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов."В целом Украина давно готовится к десинхронизации. Будут ее проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют", — сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".Он добавил, что если украинская сторона, как и в прошлые годы, столкнется с дефицитом мощности энергии из-за нехватки топлива или высокой аварийности на тепловых станциях, Москва готова прийти на помощь."Все будет зависеть от коммерческих условий", — подчеркнул Шульгинов.Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем России и Белоруссии (уже действует запрет на импорт электроэнергии) и переключиться на поставки из стран Евросоюза.
https://ria.ru/20211008/blockade-1753523327.html
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экономика, украина, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, белоруссия, николай шульгинов
10:25 13.10.2021 (обновлено: 12:28 13.10.2021)
 
Россия готова к десинхронизации энергосистемы Украины

Глава Минэнерго Шульгинов: Россия готова к десинхронизации энергосистемы Украины

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВысоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь
Высоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россия готова к десинхронизации энергетической системы с Украиной, но не исключает поставок в будущем, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.
"В целом Украина давно готовится к десинхронизации. Будут ее проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют", — сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".
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Он добавил, что если украинская сторона, как и в прошлые годы, столкнется с дефицитом мощности энергии из-за нехватки топлива или высокой аварийности на тепловых станциях, Москва готова прийти на помощь.
"Все будет зависеть от коммерческих условий", — подчеркнул Шульгинов.
Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем России и Белоруссии (уже действует запрет на импорт электроэнергии) и переключиться на поставки из стран Евросоюза.
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ЭкономикаУкраинаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)РоссияБелоруссияНиколай Шульгинов
 
 
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