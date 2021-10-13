https://ria.ru/20211013/ekport-1754437000.html

Экспорт товаров из Нижегородской области вырос более чем на 37 процентов

Экспорт товаров из Нижегородской области вырос более чем на 37 процентов - РИА Новости, 13.10.2021

Экспорт товаров из Нижегородской области вырос более чем на 37 процентов

Экспорт товаров из Нижегородской области увеличился более чем на 37% за восемь месяцев 2021 года, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T18:26

2021-10-13T18:26

2021-10-13T18:26

нижегородская область

экономика

технологии

бангладеш

нидерланды

нижегородская область

белоруссия

владимир путин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Экспорт товаров из Нижегородской области увеличился более чем на 37% за восемь месяцев 2021 года, заявил глава региона Глеб Никитин.По данным Приволжского таможенного управления, экспорт региона по итогам восьми месяцев составил 3,8 миллиарда долларов."Объем экспорта продукции из Нижегородской области увеличился более чем на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – это порядка 1 миллиарда долларов. Важно, что растет доля несырьевого неэнергетического экспорта. Если в 2020 году она составляла менее 73% от общего объема, то в этом году уже превысила 75%. Акцент на увеличении данного вида экспорта ставит президент России Владимир Путин", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Губернатор отметил, что рост несырьевого неэнергетического экспорта составил 42,3%, или почти 2,9 миллиарда долларов. Наибольший рост зафиксирован в поставках паровых турбин, продуктов нефтепереработки, оборудования для ядерных реакторов и термического оборудования.Глава региона подчеркнул, что Нижегородская область ведет торговые взаимоотношения более чем со 130 странами. Крупнейшими партнерами по экспорту являются Белоруссия, Нидерланды, Бангладеш, Польша, Китай.Развитие несырьевого неэнергетического экспорта является одной из важнейших целей, закрепленных в стратегии развития региона до 2035 года. В рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" нижегородские экспортеры могут получить различные меры поддержки. Это бесплатные обучающие курсы, помощь при создании сайтов на иностранных языках, программы акселерации предприятий, льготные кредиты, компенсация транспортных расходов, компенсация за участие в зарубежных выставках. Реализацию этих нацпроектов в регионе координирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

https://ria.ru/20211012/vystavka-1754268816.html

https://ria.ru/20210910/ekonomika-1749562524.html

бангладеш

нидерланды

нижегородская область

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, бангладеш, нидерланды, нижегородская область, белоруссия, владимир путин, глеб никитин