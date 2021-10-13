https://ria.ru/20211013/ekonomiya-1754331601.html
Около четырех млрд рублей сэкономили пассажиры "Мострансавто" с 2018 года
Около четырех млрд рублей сэкономили пассажиры "Мострансавто" с 2018 года - РИА Новости, 13.10.2021
Около четырех млрд рублей сэкономили пассажиры "Мострансавто" с 2018 года
Почти 4 миллиарда рублей сэкономили пассажиры с 2018 года благодаря оплате проезда бесконтактным способом, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:52
2021-10-13T10:52
2021-10-13T10:52
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Почти 4 миллиарда рублей сэкономили пассажиры с 2018 года благодаря оплате проезда бесконтактным способом, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Модернизация платежной системы в транспортных средствах предприятия прошла в марте 2018 года. С этого момента жители и гости Московской области совершили свыше 198 миллиона платежей указанным способом."За прошедший период 2021 года экономия составила более 1,6 миллиарда рублей. При этом пассажиры автобусов компании регистрировали бесконтактными банковскими картами и гаджетами в среднем свыше 295 тысяч поездок ежедневно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211012/podmoskove-1754167753.html
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экономия, московская область (подмосковье)