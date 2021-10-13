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В Екатеринбурге сократилась площадь тлеющего торфяника
В Екатеринбурге сократилась площадь тлеющего торфяника - РИА Новости, 13.10.2021
В Екатеринбурге сократилась площадь тлеющего торфяника
Площадь тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга сократилась за минувшие сутки более чем на 1,5 гектара и составляет теперь 5,4 гектара, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T09:40
2021-10-13T09:40
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Площадь тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга сократилась за минувшие сутки более чем на 1,5 гектара и составляет теперь 5,4 гектара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."За прошедшие сутки потушено 1,6 гектара торфяника. На утро среды сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 5,4 гектара", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что для подачи воды в торфяные пласты используется специальное оборудование. К работам по проливке торфяника привлечены 73 человека и 16 единиц техники.Ранее МЧС сообщало о тлении торфяника в Екатеринбурге на площади 120 гектаров. Позже тление удалось локализовать на площади около 8 гектаров, превышения концентрации опасных веществ в воздухе не выявлено.
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:40 13.10.2021
 
В Екатеринбурге сократилась площадь тлеющего торфяника

Площадь тлеющего торфяника в Екатеринбурге сократилась почти на четверть

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиНесколько районов Екатеринбурга накрыло смогом из-за тлеющего торфяника
Несколько районов Екатеринбурга накрыло смогом из-за тлеющего торфяника - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Площадь тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга сократилась за минувшие сутки более чем на 1,5 гектара и составляет теперь 5,4 гектара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"За прошедшие сутки потушено 1,6 гектара торфяника. На утро среды сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 5,4 гектара", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что для подачи воды в торфяные пласты используется специальное оборудование. К работам по проливке торфяника привлечены 73 человека и 16 единиц техники.
Ранее МЧС сообщало о тлении торфяника в Екатеринбурге на площади 120 гектаров. Позже тление удалось локализовать на площади около 8 гектаров, превышения концентрации опасных веществ в воздухе не выявлено.
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