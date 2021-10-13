https://ria.ru/20211013/ekaterinburg-1754317784.html

В Екатеринбурге сократилась площадь тлеющего торфяника

В Екатеринбурге сократилась площадь тлеющего торфяника - РИА Новости, 13.10.2021

В Екатеринбурге сократилась площадь тлеющего торфяника

Площадь тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга сократилась за минувшие сутки более чем на 1,5 гектара и составляет теперь 5,4 гектара, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T09:40

2021-10-13T09:40

2021-10-13T09:40

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Площадь тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга сократилась за минувшие сутки более чем на 1,5 гектара и составляет теперь 5,4 гектара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."За прошедшие сутки потушено 1,6 гектара торфяника. На утро среды сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 5,4 гектара", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что для подачи воды в торфяные пласты используется специальное оборудование. К работам по проливке торфяника привлечены 73 человека и 16 единиц техники.Ранее МЧС сообщало о тлении торфяника в Екатеринбурге на площади 120 гектаров. Позже тление удалось локализовать на площади около 8 гектаров, превышения концентрации опасных веществ в воздухе не выявлено.

https://realty.ria.ru/20211012/urbanistika-1754204893.html

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)