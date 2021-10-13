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Туризм
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В Египте на курорте около Хургады произошел пожар
В Египте на курорте около Хургады произошел пожар - РИА Новости, 13.10.2021
В Египте на курорте около Хургады произошел пожар
Четырнадцать человек пострадали при пожаре в конференц-холле на египетском курорте Эль-Гуна около Хургады, заявил представитель Минздрава Египта Халед Мугахид. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:52
2021-10-13T16:52
туризм
египет
хургада
новости - туризм
туризм
пожары
происшествия
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КАИР, 13 окт – РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали при пожаре в конференц-холле на египетском курорте Эль-Гуна около Хургады, заявил представитель Минздрава Египта Халед Мугахид.Местные СМИ сообщили о возгорании, произошедшем в конференц-зале в Эль-Гуне, где в этот четверг хотели провести церемонию открытия международного кинофестиваля. Пожар быстро ликвидировали."Пострадали 14 человек", — заявил представитель ведомства. Все они — граждане Египта, задействованные в подготовке церемонии открытия 5-го Международного кинофестиваля. Несколько человек, надышавшихся угарным газом, доставлены в больницу.
https://ria.ru/20211013/turtsiya-1754368816.html
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египет, хургада, новости - туризм, туризм, пожары, происшествия
16:52 13.10.2021
 
В Египте на курорте около Хургады произошел пожар

Минздрав Египта: четырнадцать человек пострадали при пожаре на курорте Эль-Гуна

© Flickr / greenacre8Пляж египетского курорта Эль-Гуна
Пляж египетского курорта Эль-Гуна - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Flickr / greenacre8
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КАИР, 13 окт – РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали при пожаре в конференц-холле на египетском курорте Эль-Гуна около Хургады, заявил представитель Минздрава Египта Халед Мугахид.
Местные СМИ сообщили о возгорании, произошедшем в конференц-зале в Эль-Гуне, где в этот четверг хотели провести церемонию открытия международного кинофестиваля. Пожар быстро ликвидировали.
"Пострадали 14 человек", — заявил представитель ведомства. Все они — граждане Египта, задействованные в подготовке церемонии открытия 5-го Международного кинофестиваля. Несколько человек, надышавшихся угарным газом, доставлены в больницу.
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