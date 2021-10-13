https://ria.ru/20211013/egipet-1754414151.html

В Египте на курорте около Хургады произошел пожар

В Египте на курорте около Хургады произошел пожар - РИА Новости, 13.10.2021

В Египте на курорте около Хургады произошел пожар

Четырнадцать человек пострадали при пожаре в конференц-холле на египетском курорте Эль-Гуна около Хургады, заявил представитель Минздрава Египта Халед Мугахид. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:52

2021-10-13T16:52

2021-10-13T16:52

туризм

египет

хургада

новости - туризм

туризм

пожары

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21760/03/217600321_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_01a3218c590c29a5f928b07e6775fde2.jpg

КАИР, 13 окт – РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали при пожаре в конференц-холле на египетском курорте Эль-Гуна около Хургады, заявил представитель Минздрава Египта Халед Мугахид.Местные СМИ сообщили о возгорании, произошедшем в конференц-зале в Эль-Гуне, где в этот четверг хотели провести церемонию открытия международного кинофестиваля. Пожар быстро ликвидировали."Пострадали 14 человек", — заявил представитель ведомства. Все они — граждане Египта, задействованные в подготовке церемонии открытия 5-го Международного кинофестиваля. Несколько человек, надышавшихся угарным газом, доставлены в больницу.

https://ria.ru/20211013/turtsiya-1754368816.html

египет

хургада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, хургада, новости - туризм, туризм, пожары, происшествия