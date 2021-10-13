https://ria.ru/20211013/dtp-1754322260.html

Пострадавшего в ДТП с Собчак водителя прооперируют

Пострадавшего в ДТП с Собчак водителя прооперируют - РИА Новости, 13.10.2021

Пострадавшего в ДТП с Собчак водителя прооперируют

Водителя Volkswagen Роберта Гедяна, в автомобиль которого на сочинской трассе врезался Mercedes с Ксенией Собчак, сегодня прооперируют, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T10:12

2021-10-13T10:12

2021-10-13T12:06

происшествия

краснодарский край

краснодар

москва

ксения собчак

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СОЧИ, 13 окт — РИА Новости. Водителя Volkswagen Роберта Гедяна, в автомобиль которого на сочинской трассе врезался Mercedes с Ксенией Собчак, сегодня прооперируют, сообщила РИА Новости родственница пострадавшего.Авария произошла 9 октября. Mercedes, в котором находилась телеведущая, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen; его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Как писали СМИ, Собчак спешно покинула место происшествия. На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. Водитель Mercedes Олег Цой признал вину. Против него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть смерть человека, и взяли подписку о невыезде.

https://ria.ru/20211012/sobchak-1754263765.html

краснодарский край

краснодар

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, краснодар, москва, ксения собчак, volkswagen group