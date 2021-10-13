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Пострадавшего в ДТП с Собчак водителя прооперируют
Пострадавшего в ДТП с Собчак водителя прооперируют - РИА Новости, 13.10.2021
Пострадавшего в ДТП с Собчак водителя прооперируют
Водителя Volkswagen Роберта Гедяна, в автомобиль которого на сочинской трассе врезался Mercedes с Ксенией Собчак, сегодня прооперируют, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:12
2021-10-13T12:06
происшествия
краснодарский край
краснодар
москва
ксения собчак
volkswagen group
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СОЧИ, 13 окт — РИА Новости. Водителя Volkswagen Роберта Гедяна, в автомобиль которого на сочинской трассе врезался Mercedes с Ксенией Собчак, сегодня прооперируют, сообщила РИА Новости родственница пострадавшего.Авария произошла 9 октября. Mercedes, в котором находилась телеведущая, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen; его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Как писали СМИ, Собчак спешно покинула место происшествия. На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. Водитель Mercedes Олег Цой признал вину. Против него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть смерть человека, и взяли подписку о невыезде.
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краснодарский край
краснодар
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происшествия, краснодарский край, краснодар, москва, ксения собчак, volkswagen group
10:12 13.10.2021 (обновлено: 12:06 13.10.2021)
 
Пострадавшего в ДТП с Собчак водителя прооперируют

Водителя, пострадавшего в ДТП в Сочи с участием Собчак, прооперируют

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СОЧИ, 13 окт — РИА Новости. Водителя Volkswagen Роберта Гедяна, в автомобиль которого на сочинской трассе врезался Mercedes с Ксенией Собчак, сегодня прооперируют, сообщила РИА Новости родственница пострадавшего.
"Роберт в больнице в Краснодаре. Операция назначена на сегодня. Как станет лучше, думаю, он сам все расскажет", — сказала собеседница агентства.
Авария произошла 9 октября. Mercedes, в котором находилась телеведущая, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen; его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу.
Как писали СМИ, Собчак спешно покинула место происшествия. На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов.
Водитель Mercedes Олег Цой признал вину. Против него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть смерть человека, и взяли подписку о невыезде.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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ПроисшествияКраснодарский крайКраснодарМоскваКсения СобчакVolkswagen Group
 
 
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