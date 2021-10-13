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Экс-замминистра Ракову допрашивали до объявления в розыск, сообщил источник
Экс-замминистра Ракову допрашивали до объявления в розыск, сообщил источник - РИА Новости, 13.10.2021
Экс-замминистра Ракову допрашивали до объявления в розыск, сообщил источник
Экс-замминистра просвещения Марину Ракову до официального объявления в федеральный розыск допросили с 28 на 29 сентября в ГУ МВД по Москве, после чего отпустили РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T22:22
2021-10-13T22:22
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
марина ракова
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Экс-замминистра просвещения Марину Ракову до официального объявления в федеральный розыск допросили с 28 на 29 сентября в ГУ МВД по Москве, после чего отпустили домой, сообщил источник РИА Новости, близкий к следствию."Марина Ракова была на допросе в ГУ МВД по Москве в ночь с 28 на 29 сентября, полвторого ночи её отпустили, и она спокойно уехала на машине домой", - сказал собеседник агентства.По его словам, потом она не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, 1 октября ее объявили в федеральный розыск, затем был задержан ее супруг Артур Стеценко.В каком именно процессуальном статусе находилась Ракова в момент допроса в ночь с 28 на 29 сентября, официально не сообщалось, однако ее отпустили домой без избрания какой-либо меры пресечения, отметил источник.По версии следствия, в период нахождения Раковой на должности генерального директора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию. С 2017 по 2019 годы под видом зарплаты он получил свыше 9 миллионов рублей, которые использовал в личных целях. Он был арестован судом 6 октября.Сама Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.Ракова по решению Тверского районного суда Москвы заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ход расследования взят на контроль Следственным департаментом МВД РФ.
https://ria.ru/20211013/arest-1754463072.html
https://ria.ru/20211012/rakova-1754175429.html
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, марина ракова
22:22 13.10.2021
 
Экс-замминистра Ракову допрашивали до объявления в розыск, сообщил источник

Источник: экс-замминистра просвещения Ракову допрашивали до объявления в розыск

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМарина Ракова
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Экс-замминистра просвещения Марину Ракову до официального объявления в федеральный розыск допросили с 28 на 29 сентября в ГУ МВД по Москве, после чего отпустили домой, сообщил источник РИА Новости, близкий к следствию.
"Марина Ракова была на допросе в ГУ МВД по Москве в ночь с 28 на 29 сентября, полвторого ночи её отпустили, и она спокойно уехала на машине домой", - сказал собеседник агентства.
По его словам, потом она не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, 1 октября ее объявили в федеральный розыск, затем был задержан ее супруг Артур Стеценко.
В каком именно процессуальном статусе находилась Ракова в момент допроса в ночь с 28 на 29 сентября, официально не сообщалось, однако ее отпустили домой без избрания какой-либо меры пресечения, отметил источник.
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По версии следствия, в период нахождения Раковой на должности генерального директора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию. С 2017 по 2019 годы под видом зарплаты он получил свыше 9 миллионов рублей, которые использовал в личных целях. Он был арестован судом 6 октября.
Сама Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.
Ракова по решению Тверского районного суда Москвы заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ход расследования взят на контроль Следственным департаментом МВД РФ.
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ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияМарина Ракова
 
 
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