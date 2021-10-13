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Киев намеренно заводит в тупик переговоры по Донбассу, заявил Грызлов
Киев намеренно заводит в тупик переговоры по Донбассу, заявил Грызлов - РИА Новости, 13.10.2021
Киев намеренно заводит в тупик переговоры по Донбассу, заявил Грызлов
Официальный Киев делает все, чтобы политический диалог по Донбассу оставался в тупике, заявил полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T19:09
2021-10-13T19:09
в мире
киев
донецк (донецкая область)
борис грызлов
здоровье - общество
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Официальный Киев делает все, чтобы политический диалог по Донбассу оставался в тупике, заявил полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов в среду."Позиция Украины абсурдна. Киевские представители в "нормандском формате" неизменно заявляют о приверженности минским соглашениям без каких-либо изъятий, одновременно продолжая попытки исключить Донецк и Луганск из переговоров по урегулированию конфликта... В то же время Украина в Контактной группе уже не утруждает себя дипломатической эквилибристикой и не скрывает своих истинных намерений по заведению переговоров в тупик по всем аспектам урегулирования: политическому урегулированию, безопасности, социально-экономическому и гуманитарному", - сказал он журналистам по окончании очередного заседания в видеоформате.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
киев
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в мире, киев, донецк (донецкая область), борис грызлов, здоровье - общество, ситуация в днр и лнр, россия
19:09 13.10.2021
 
Киев намеренно заводит в тупик переговоры по Донбассу, заявил Грызлов

Грызлов заявил, что Киев делает все, чтобы политический диалог по Донбассу был в тупике

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Официальный Киев делает все, чтобы политический диалог по Донбассу оставался в тупике, заявил полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов в среду.
"Позиция Украины абсурдна. Киевские представители в "нормандском формате" неизменно заявляют о приверженности минским соглашениям без каких-либо изъятий, одновременно продолжая попытки исключить Донецк и Луганск из переговоров по урегулированию конфликта... В то же время Украина в Контактной группе уже не утруждает себя дипломатической эквилибристикой и не скрывает своих истинных намерений по заведению переговоров в тупик по всем аспектам урегулирования: политическому урегулированию, безопасности, социально-экономическому и гуманитарному", - сказал он журналистам по окончании очередного заседания в видеоформате.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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