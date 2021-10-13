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Киев намеренно заводит в тупик переговоры по Донбассу, заявил Грызлов

Киев намеренно заводит в тупик переговоры по Донбассу, заявил Грызлов - РИА Новости, 13.10.2021

Киев намеренно заводит в тупик переговоры по Донбассу, заявил Грызлов

Официальный Киев делает все, чтобы политический диалог по Донбассу оставался в тупике, заявил полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T19:09

2021-10-13T19:09

2021-10-13T19:09

в мире

киев

донецк (донецкая область)

борис грызлов

здоровье - общество

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Официальный Киев делает все, чтобы политический диалог по Донбассу оставался в тупике, заявил полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов в среду."Позиция Украины абсурдна. Киевские представители в "нормандском формате" неизменно заявляют о приверженности минским соглашениям без каких-либо изъятий, одновременно продолжая попытки исключить Донецк и Луганск из переговоров по урегулированию конфликта... В то же время Украина в Контактной группе уже не утруждает себя дипломатической эквилибристикой и не скрывает своих истинных намерений по заведению переговоров в тупик по всем аспектам урегулирования: политическому урегулированию, безопасности, социально-экономическому и гуманитарному", - сказал он журналистам по окончании очередного заседания в видеоформате.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

киев

донецк (донецкая область)

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, донецк (донецкая область), борис грызлов, здоровье - общество, ситуация в днр и лнр, россия