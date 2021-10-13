https://ria.ru/20211013/dolg-1754406455.html

Внешний долг России с начала года увеличился на 21,9 миллиарда долларов

Внешний долг России с начала года увеличился на 21,9 миллиарда долларов - РИА Новости, 13.10.2021

Внешний долг России с начала года увеличился на 21,9 миллиарда долларов

Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 489,2 миллиарда долларов, увеличившись за девять месяцев на 21,9 миллиарда долларов, или на 4,7%, сообщает ЦБ РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:17

2021-10-13T16:17

2021-10-13T16:17

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 489,2 миллиарда долларов, увеличившись за девять месяцев на 21,9 миллиарда долларов, или на 4,7%, сообщает ЦБ РФ."Объем внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2021 года, по оценке Банка России, составил 489,2 миллиарда долларов и увеличился с начала года на 21,9 миллиарда долларов, или на 4,7%", - поясняет регулятор.Как отмечается, определяющую роль в динамике показателя сыграло получение Россией в третьем квартале специальных прав заимствования в размере 17,5 миллиарда долларов, предоставление которых отражается в составе внешнего долга Центрального банка.

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/import-1743585288.html

россия

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия