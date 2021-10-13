Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/dolg-1754406455.html
Внешний долг России с начала года увеличился на 21,9 миллиарда долларов
Внешний долг России с начала года увеличился на 21,9 миллиарда долларов - РИА Новости, 13.10.2021
Внешний долг России с начала года увеличился на 21,9 миллиарда долларов
Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 489,2 миллиарда долларов, увеличившись за девять месяцев на 21,9 миллиарда долларов, или на 4,7%, сообщает ЦБ РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:17
2021-10-13T16:17
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225670_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9e31dac279de8b0b3f848ad9e96337d1.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 489,2 миллиарда долларов, увеличившись за девять месяцев на 21,9 миллиарда долларов, или на 4,7%, сообщает ЦБ РФ."Объем внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2021 года, по оценке Банка России, составил 489,2 миллиарда долларов и увеличился с начала года на 21,9 миллиарда долларов, или на 4,7%", - поясняет регулятор.Как отмечается, определяющую роль в динамике показателя сыграло получение Россией в третьем квартале специальных прав заимствования в размере 17,5 миллиарда долларов, предоставление которых отражается в составе внешнего долга Центрального банка.
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/import-1743585288.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225670_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_1d3c1105bd144d180912127e61cec290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
16:17 13.10.2021
 
Внешний долг России с начала года увеличился на 21,9 миллиарда долларов

Внешний долг России составил 489,2 миллиарда долларов

© РИА Новости / Алексей СухоруковАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 489,2 миллиарда долларов, увеличившись за девять месяцев на 21,9 миллиарда долларов, или на 4,7%, сообщает ЦБ РФ.
"Объем внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2021 года, по оценке Банка России, составил 489,2 миллиарда долларов и увеличился с начала года на 21,9 миллиарда долларов, или на 4,7%", - поясняет регулятор.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 11:36Сказано в эфире
"Новая форма экономики". Почему импорт из России в США резко вырос?
Как отмечается, определяющую роль в динамике показателя сыграло получение Россией в третьем квартале специальных прав заимствования в размере 17,5 миллиарда долларов, предоставление которых отражается в составе внешнего долга Центрального банка.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
02:57Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
02:54Путин заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность
Лента новостейМолния