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Минздрав оценил идею дистанционной постановки диагноза
Минздрав оценил идею дистанционной постановки диагноза - РИА Новости, 13.10.2021
Минздрав оценил идею дистанционной постановки диагноза
Предложение о дистанционной постановке диагноза без обязательной очной консультации вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского сообщества, важно РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:39
2021-10-13T12:39
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Предложение о дистанционной постановке диагноза без обязательной очной консультации вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского сообщества, важно оценить все риски, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее издание РБК сообщило, что Минэкономразвития предлагает разрешить отдельным медицинским учреждениям ставить пациентам диагноз дистанционно без обязательной очной консультации."Предложенная редакция проекта постановления вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского и экспертного сообщества. Важно внимательно оценить все риски, поскольку речь идёт о жизни и здоровье пациентов",- говорится в сообщении.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия
12:39 13.10.2021
 
Минздрав оценил идею дистанционной постановки диагноза

В Минздраве призвали оценить все риски идеи дистанционной постановки диагноза

© Fotolia / rogerphotoВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Fotolia / rogerphoto
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Предложение о дистанционной постановке диагноза без обязательной очной консультации вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского сообщества, важно оценить все риски, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее издание РБК сообщило, что Минэкономразвития предлагает разрешить отдельным медицинским учреждениям ставить пациентам диагноз дистанционно без обязательной очной консультации.
"Предложенная редакция проекта постановления вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского и экспертного сообщества. Важно внимательно оценить все риски, поскольку речь идёт о жизни и здоровье пациентов",- говорится в сообщении.
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