https://ria.ru/20211013/diagnoz-1754353697.html
Минздрав оценил идею дистанционной постановки диагноза
Минздрав оценил идею дистанционной постановки диагноза - РИА Новости, 13.10.2021
Минздрав оценил идею дистанционной постановки диагноза
Предложение о дистанционной постановке диагноза без обязательной очной консультации вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского сообщества, важно РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:39
2021-10-13T12:39
2021-10-13T12:39
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Предложение о дистанционной постановке диагноза без обязательной очной консультации вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского сообщества, важно оценить все риски, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее издание РБК сообщило, что Минэкономразвития предлагает разрешить отдельным медицинским учреждениям ставить пациентам диагноз дистанционно без обязательной очной консультации."Предложенная редакция проекта постановления вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского и экспертного сообщества. Важно внимательно оценить все риски, поскольку речь идёт о жизни и здоровье пациентов",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210709/poliklinika-1740542653.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия
Минздрав оценил идею дистанционной постановки диагноза
В Минздраве призвали оценить все риски идеи дистанционной постановки диагноза