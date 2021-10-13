https://ria.ru/20211013/dementsiya-1754301256.html

Обнаружены признаки приближения деменции

Ученые нашли способ предсказать приближение деменции - РИА Новости, 13.10.2021

Обнаружены признаки приближения деменции

Исследователи из Геттингенского и Мюнхенского университетов в Германии обнаружили в крови биологические маркеры, повышенное содержание которых может указывать... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T02:27

2021-10-13T02:27

2021-10-13T02:27

наука

весь мир

деменция

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Исследователи из Геттингенского и Мюнхенского университетов в Германии обнаружили в крови биологические маркеры, повышенное содержание которых может указывать на приближающуюся деменцию. Соответствующая статья опубликована в журнале EMBO Molecular Medicine.В ходе экспериментов на мышах и культурах клеток эксперты выявили три микроРНК, которые действовали как маркер умственной работоспособности. Повышенные уровни этих маркеров могут предсказать развитие деменции за два-пять лет до развития симптомов."Когда появляются симптомы деменции, мозг уже сильно поврежден. Нужны тесты, которые идеально подходят до начала болезни и надежно оценивают риск дальнейшего развития состояния", - заявил один из участников исследования.Ранее стало известно, что регулярное недосыпание в среднем возрасте связано с повышенным риском развития деменции в старости.Деменция — приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Наиболее часто такое состояние наблюдается в старости.Ежегодно во всем мире регистрируется около десяти миллионов новых случаев деменции.

https://ria.ru/20210420/simptom-1729032412.html

весь мир

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2021

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весь мир, деменция