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В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка
В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка - РИА Новости, 13.10.2021
В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка
Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Алушты, подозреваемого в покушении на убийство своего несовершеннолетнего сына, сообщает СК РФ по Республике Крым. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:54
2021-10-13T12:54
2021-10-13T12:54
происшествия
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
алушта
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Алушты, подозреваемого в покушении на убийство своего несовершеннолетнего сына, сообщает СК РФ по Республике Крым.Ранее сообщалось, что ребенок находился в салоне машины со своим отцом и получил ожоги. ЧП произошло в лесу. Ребенка доставили в больницу: у него ожоги конечностей и лица общей площадью до 13%. Состояние стабильное, угрозы жизни и здоровью нет."Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Алушты, подозреваемого в покушении на убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом, истязании беременной женщины, нарушении неприкосновенности частной жизни", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в данный момент мужчина также находится в больнице на лечении под охраной сотрудников полиции.
https://ria.ru/20210813/pokushenie-1745620618.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), алушта, россия
В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка
Против жителя Алушты, подозреваемого в попытке убить несовершеннолетнего сына, завели дело