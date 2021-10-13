Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/delo-1754357937.html
В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка
В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка - РИА Новости, 13.10.2021
В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка
Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Алушты, подозреваемого в покушении на убийство своего несовершеннолетнего сына, сообщает СК РФ по Республике Крым. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:54
2021-10-13T12:54
происшествия
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
алушта
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Алушты, подозреваемого в покушении на убийство своего несовершеннолетнего сына, сообщает СК РФ по Республике Крым.Ранее сообщалось, что ребенок находился в салоне машины со своим отцом и получил ожоги. ЧП произошло в лесу. Ребенка доставили в больницу: у него ожоги конечностей и лица общей площадью до 13%. Состояние стабильное, угрозы жизни и здоровью нет."Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Алушты, подозреваемого в покушении на убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом, истязании беременной женщины, нарушении неприкосновенности частной жизни", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в данный момент мужчина также находится в больнице на лечении под охраной сотрудников полиции.
https://ria.ru/20210813/pokushenie-1745620618.html
республика крым
алушта
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), алушта, россия
12:54 13.10.2021
 
В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка

Против жителя Алушты, подозреваемого в попытке убить несовершеннолетнего сына, завели дело

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Алушты, подозреваемого в покушении на убийство своего несовершеннолетнего сына, сообщает СК РФ по Республике Крым.
Ранее сообщалось, что ребенок находился в салоне машины со своим отцом и получил ожоги. ЧП произошло в лесу. Ребенка доставили в больницу: у него ожоги конечностей и лица общей площадью до 13%. Состояние стабильное, угрозы жизни и здоровью нет.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Алушты, подозреваемого в покушении на убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом, истязании беременной женщины, нарушении неприкосновенности частной жизни", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в данный момент мужчина также находится в больнице на лечении под охраной сотрудников полиции.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 12:52
На Урале женщина попыталась убить сына, заявив, что в него вселились бесы
 
ПроисшествияРеспублика КрымСледственный комитет России (СК РФ)АлуштаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
02:57Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
02:54Путин заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность
Лента новостейМолния