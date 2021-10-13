https://ria.ru/20211013/delo-1754357937.html

В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка

В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка - РИА Новости, 13.10.2021

В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Алушты, подозреваемого в покушении на убийство своего несовершеннолетнего сына, сообщает СК РФ по Республике Крым. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:54

2021-10-13T12:54

2021-10-13T12:54

происшествия

республика крым

следственный комитет россии (ск рф)

алушта

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Алушты, подозреваемого в покушении на убийство своего несовершеннолетнего сына, сообщает СК РФ по Республике Крым.Ранее сообщалось, что ребенок находился в салоне машины со своим отцом и получил ожоги. ЧП произошло в лесу. Ребенка доставили в больницу: у него ожоги конечностей и лица общей площадью до 13%. Состояние стабильное, угрозы жизни и здоровью нет."Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Алушты, подозреваемого в покушении на убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом, истязании беременной женщины, нарушении неприкосновенности частной жизни", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в данный момент мужчина также находится в больнице на лечении под охраной сотрудников полиции.

https://ria.ru/20210813/pokushenie-1745620618.html

республика крым

алушта

россия

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2021

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происшествия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), алушта, россия