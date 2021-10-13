https://ria.ru/20211013/dannye-1754351447.html

В Кремле прокомментировали сообщения о передаче фотографий с mos.ru полиции

В Кремле прокомментировали сообщения о передаче фотографий с mos.ru полиции - РИА Новости, 13.10.2021

В Кремле прокомментировали сообщения о передаче фотографий с mos.ru полиции

Все данные с портала "Госуслуг" прозрачны и доступны по закону для силовых структур РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:26

2021-10-13T12:26

2021-10-13T12:26

общество

москва

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Все данные с портала "Госуслуг" прозрачны и доступны по закону для силовых структур РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Газета "Коммерсантъ" сообщила, что правительство Москвы планирует доработать портал mos.ru, чтобы все загруженные фотографии пользователей "Госуслуг" передавались в систему распознавания лиц, к которой имеет доступ полиция. Позже власти заявили, что информация о том, что Москва передает фотографии полиции, не соответствует действительности."Все данные, которые содержатся на Госуслугах, прозрачны и все доступны по закону для силовых структур… на самом-то деле ничего такого в этом нет", - сказал он.

https://ria.ru/20210921/gosuslugi-1751108197.html

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общество, москва, дмитрий песков, россия