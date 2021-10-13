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В Кремле прокомментировали сообщения о передаче фотографий с mos.ru полиции
В Кремле прокомментировали сообщения о передаче фотографий с mos.ru полиции - РИА Новости, 13.10.2021
В Кремле прокомментировали сообщения о передаче фотографий с mos.ru полиции
Все данные с портала "Госуслуг" прозрачны и доступны по закону для силовых структур РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:26
2021-10-13T12:26
общество
москва
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Все данные с портала "Госуслуг" прозрачны и доступны по закону для силовых структур РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Газета "Коммерсантъ" сообщила, что правительство Москвы планирует доработать портал mos.ru, чтобы все загруженные фотографии пользователей "Госуслуг" передавались в систему распознавания лиц, к которой имеет доступ полиция. Позже власти заявили, что информация о том, что Москва передает фотографии полиции, не соответствует действительности."Все данные, которые содержатся на Госуслугах, прозрачны и все доступны по закону для силовых структур… на самом-то деле ничего такого в этом нет", - сказал он.
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общество, москва, дмитрий песков, россия
12:26 13.10.2021
 
В Кремле прокомментировали сообщения о передаче фотографий с mos.ru полиции

Песков: данные с портала "Госуслуг" прозрачны и доступны по закону для силовых структур

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Все данные с портала "Госуслуг" прозрачны и доступны по закону для силовых структур РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета "Коммерсантъ" сообщила, что правительство Москвы планирует доработать портал mos.ru, чтобы все загруженные фотографии пользователей "Госуслуг" передавались в систему распознавания лиц, к которой имеет доступ полиция. Позже власти заявили, что информация о том, что Москва передает фотографии полиции, не соответствует действительности.
"Все данные, которые содержатся на Госуслугах, прозрачны и все доступны по закону для силовых структур… на самом-то деле ничего такого в этом нет", - сказал он.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 12:05
Минцифры предложило добавить новый сервис на портал госуслуг
 
ОбществоМоскваДмитрий ПесковРоссия
 
 
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