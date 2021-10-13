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В Кремле прокомментировали сообщения о передаче фотографий с mos.ru полиции
В Кремле прокомментировали сообщения о передаче фотографий с mos.ru полиции - РИА Новости, 13.10.2021
В Кремле прокомментировали сообщения о передаче фотографий с mos.ru полиции
Все данные с портала "Госуслуг" прозрачны и доступны по закону для силовых структур РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:26
2021-10-13T12:26
2021-10-13T12:26
общество
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Все данные с портала "Госуслуг" прозрачны и доступны по закону для силовых структур РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Газета "Коммерсантъ" сообщила, что правительство Москвы планирует доработать портал mos.ru, чтобы все загруженные фотографии пользователей "Госуслуг" передавались в систему распознавания лиц, к которой имеет доступ полиция. Позже власти заявили, что информация о том, что Москва передает фотографии полиции, не соответствует действительности."Все данные, которые содержатся на Госуслугах, прозрачны и все доступны по закону для силовых структур… на самом-то деле ничего такого в этом нет", - сказал он.
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общество, москва, дмитрий песков, россия
В Кремле прокомментировали сообщения о передаче фотографий с mos.ru полиции
Песков: данные с портала "Госуслуг" прозрачны и доступны по закону для силовых структур