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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211013/dali-1754426380.html
В Санкт-Петербурге открылась выставка Сальвадора Дали
В Санкт-Петербурге открылась выставка Сальвадора Дали - РИА Новости, 13.10.2021
В Санкт-Петербурге открылась выставка Сальвадора Дали
В Санкт-Петербурге, в музее Фаберже, представили выставку "Сальвадор Дали. "Атомная Леда" и другие образы Гала", сообщили организаторы. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:41
2021-10-13T18:10
культура
сальвадор дали
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге, в музее Фаберже, представили выставку "Сальвадор Дали. "Атомная Леда" и другие образы Гала", сообщили организаторы. В экспозицию вошли живописные и графические произведения испанского художника, на которых он изобразил жену и музу – Гала. Большая часть из этих работ входила в личное собрание Сальвадора Дали. Они были для настолько дороги, что по его желанию постоянно выставлялись в его Театре-музее в Фигерасе. "Дали боготворил Гала, и на протяжении многих лет создавал собственную мифологию, в которой она была главным персонажем, своего рода Гением, указывающим ему путь. Многочисленные обличия, в которых она появляется в его живописи – Леда и Елена Прекрасная, Градива и Галарина, – отсылают к известным сюжетам античной и европейской культуры и в то же время отражают метаморфозы, происходившие в творчестве самого Дали", – отмечают организаторы. Центральная работа выставки – картина "Атомная Леда", создана в 1947-1949 годы, когда художник проживал в Калифорнии (США). Произведение считается одним из значимых в творчестве Дали. Гала изображена на полотне в виде спартанской царицы Леды (в мифах сказано, что ее соблазнил Зевс, обратившийся лебедем)."В "Атомной Леде" Дали в полной мере реализует принципы своего "атомного мистицизма", в соответствии с которыми все предметы и элементы композиции изображаются как бы подвешенными в пространстве и не соприкасающимися друг с другом", – подчеркивают организаторы. Еще один шедевр, представленный на выставке, – "Галарина" (1945). Она не покидала Театр-музей в Фигерасе с момента смерти Дали. Поэтому ее визит в Россию – настоящая сенсация. "Галарина" – поясной портрет Гала, отсылающий к творчеству Рафаэля.Итальянский живописец эпохи Возрождения играл первостепенную роль в творческой вселенной Дали. Организаторы выставки отмечают, что Гала, урожденная Елена Ивановна Дьяконова, всегда считалась музой Сальвадора Дали. Эту загадочную женщину любили и ненавидели. А все из-за того, что она оказывала на жизнь и творчество художника огромное влияние. "Гала обладала удивительной интуицией и умением распознавать и стимулировать творческий гений. Это в полной мере испытали на себе такие художники и писатели, как Поль Элюар, Макс Эрнст, Рене Шар, Рене Кревель и, конечно, Сальвадор Дали", – подчеркивают они. – Наша выставка – попытка взглянуть на Гала как на самостоятельную творческую личность, интеллектуалку и писательницу, оказавшую значимое влияние на своих знаменитых друзей и спутников". Выставка будет доступна для посещений до 16 января 2022 года.
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сальвадор дали, музеи, выставки, новости культуры, куда сходить , что посмотреть
17:41 13.10.2021 (обновлено: 18:10 13.10.2021)
 
В Санкт-Петербурге открылась выставка Сальвадора Дали

В Петербурге открылась выставка "Сальвадор Дали. "Атомная Леда" и другие образы Гала"

© Фото представлено пресс-службой музея ФабержеВыставка "Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала" в Музее Фаберже, Санкт-Петербург
Выставка Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала в Музее Фаберже, Санкт-Петербург
© Фото представлено пресс-службой музея Фаберже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге, в музее Фаберже, представили выставку "Сальвадор Дали. "Атомная Леда" и другие образы Гала", сообщили организаторы.
В экспозицию вошли живописные и графические произведения испанского художника, на которых он изобразил жену и музу – Гала. Большая часть из этих работ входила в личное собрание Сальвадора Дали. Они были для настолько дороги, что по его желанию постоянно выставлялись в его Театре-музее в Фигерасе.
"Дали боготворил Гала, и на протяжении многих лет создавал собственную мифологию, в которой она была главным персонажем, своего рода Гением, указывающим ему путь. Многочисленные обличия, в которых она появляется в его живописи – Леда и Елена Прекрасная, Градива и Галарина, – отсылают к известным сюжетам античной и европейской культуры и в то же время отражают метаморфозы, происходившие в творчестве самого Дали", – отмечают организаторы.
© Фото представлено пресс-службой музея ФабержеВыставка "Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала" в Музее Фаберже, Санкт-Петербург
Выставка Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала в Музее Фаберже, Санкт-Петербург
© Фото представлено пресс-службой музея Фаберже
Выставка "Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала" в Музее Фаберже, Санкт-Петербург
Центральная работа выставки – картина "Атомная Леда", создана в 1947-1949 годы, когда художник проживал в Калифорнии (США). Произведение считается одним из значимых в творчестве Дали. Гала изображена на полотне в виде спартанской царицы Леды (в мифах сказано, что ее соблазнил Зевс, обратившийся лебедем).
"В "Атомной Леде" Дали в полной мере реализует принципы своего "атомного мистицизма", в соответствии с которыми все предметы и элементы композиции изображаются как бы подвешенными в пространстве и не соприкасающимися друг с другом", – подчеркивают организаторы.
Еще один шедевр, представленный на выставке, – "Галарина" (1945). Она не покидала Театр-музей в Фигерасе с момента смерти Дали. Поэтому ее визит в Россию – настоящая сенсация. "Галарина" – поясной портрет Гала, отсылающий к творчеству Рафаэля.
Итальянский живописец эпохи Возрождения играл первостепенную роль в творческой вселенной Дали.
© Фото представлено пресс-службой музея ФабержеВыставка "Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала" в Музее Фаберже, Санкт-Петербург
Выставка Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала в Музее Фаберже, Санкт-Петербург
© Фото представлено пресс-службой музея Фаберже
Выставка "Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала" в Музее Фаберже, Санкт-Петербург
Организаторы выставки отмечают, что Гала, урожденная Елена Ивановна Дьяконова, всегда считалась музой Сальвадора Дали. Эту загадочную женщину любили и ненавидели. А все из-за того, что она оказывала на жизнь и творчество художника огромное влияние.
"Гала обладала удивительной интуицией и умением распознавать и стимулировать творческий гений. Это в полной мере испытали на себе такие художники и писатели, как Поль Элюар, Макс Эрнст, Рене Шар, Рене Кревель и, конечно, Сальвадор Дали", – подчеркивают они. – Наша выставка – попытка взглянуть на Гала как на самостоятельную творческую личность, интеллектуалку и писательницу, оказавшую значимое влияние на своих знаменитых друзей и спутников".
Выставка будет доступна для посещений до 16 января 2022 года.
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