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В Чили инициировали импичмент президента из-за "досье Пандоры"
В Чили инициировали импичмент президента из-за "досье Пандоры" - РИА Новости, 13.10.2021
В Чили инициировали импичмент президента из-за "досье Пандоры"
Оппозиционные партии Чили инициировали конституционный процесс импичмента президента Себастьяна Пиньеры после публикации документов из "досье Пандоры", сообщил... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:25
2021-10-13T16:25
в мире
технологии
чили
себастьян пиньера
"досье пандоры"
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САНТЬЯГО, 13 окт - РИА Новости. Оппозиционные партии Чили инициировали конституционный процесс импичмента президента Себастьяна Пиньеры после публикации документов из "досье Пандоры", сообщил журналистам депутат от Демократической христианской партии Габриэль Сильбер."Мы выдвигаем это конституционное обвинение против президента республики за действия, раскрытые в журналистском расследовании "досье Пандоры", - заявил он журналистам.Документ подписали 15 парламентариев от различных партий. Это лишь начало процесса, так как конституционному обвинению должна дать ход палата депутатов. Она рассмотрит его, как ожидается, в начале ноября, затем вопрос будет рассматривать сенат. В Чили 21 ноября пройдут выборы президента, Пиньеры нет среди кандидатов на высший государственный пост.Согласно утверждениям расследования из "досье Пандоры", дети президента, владеющие 1/3 акций чилийской горнодобывающей компании, якобы использовали офшор на Британских Виргинских островах для продажи своей доли подставной компании, принадлежащей близкому другу президента Карлосу Делано за 138 миллионов долларов. События, предположительно, происходили в первый срок правления Пиньеры. Одним из условий, ограничивающих стоимость сделки, было возникновение препятствий работе компании, в частности, объявление территории добычи заповедной, это решение входит в компетенцию президента.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал 3 октября "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
https://ria.ru/20211011/lasso-1753950142.html
https://ria.ru/20211004/upominanie-1753085003.html
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в мире, технологии, чили, себастьян пиньера, "досье пандоры"
16:25 13.10.2021
 
В Чили инициировали импичмент президента из-за "досье Пандоры"

Чилийская оппозиция инициировала импичмент президента Пиньеры из-за "досье Пандоры"

© РИА Новости . Александр СоловскийПрезидент Чили Себастьян Пиньера
Президент Чили Себастьян Пиньера - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости . Александр Соловский
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САНТЬЯГО, 13 окт - РИА Новости. Оппозиционные партии Чили инициировали конституционный процесс импичмента президента Себастьяна Пиньеры после публикации документов из "досье Пандоры", сообщил журналистам депутат от Демократической христианской партии Габриэль Сильбер.
"Мы выдвигаем это конституционное обвинение против президента республики за действия, раскрытые в журналистском расследовании "досье Пандоры", - заявил он журналистам.
Президент Эквадора Гильермо Лассо
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В Эквадоре расследуют "досье Пандоры", в котором фигурирует президент
Документ подписали 15 парламентариев от различных партий. Это лишь начало процесса, так как конституционному обвинению должна дать ход палата депутатов. Она рассмотрит его, как ожидается, в начале ноября, затем вопрос будет рассматривать сенат. В Чили 21 ноября пройдут выборы президента, Пиньеры нет среди кандидатов на высший государственный пост.
Согласно утверждениям расследования из "досье Пандоры", дети президента, владеющие 1/3 акций чилийской горнодобывающей компании, якобы использовали офшор на Британских Виргинских островах для продажи своей доли подставной компании, принадлежащей близкому другу президента Карлосу Делано за 138 миллионов долларов. События, предположительно, происходили в первый срок правления Пиньеры. Одним из условий, ограничивающих стоимость сделки, было возникновение препятствий работе компании, в частности, объявление территории добычи заповедной, это решение входит в компетенцию президента.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 23:13
Псаки оценила упоминание Зеленского в "досье Пандоры"
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал 3 октября "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
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Пресс-секретарь Земана прокомментировал публикацию "досье Пандоры"
 
В миреТехнологииЧилиСебастьян Пиньера"досье Пандоры"
 
 
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