https://ria.ru/20211013/chekhiya-1754357402.html

Крупный чешский поставщик газа решил прекратить деятельность

Крупный чешский поставщик газа решил прекратить деятельность - РИА Новости, 13.10.2021

Крупный чешский поставщик газа решил прекратить деятельность

Группа Bohemia Energy, объединявшая альтернативных поставщиков энергии в Чехии, объявила о прекращении своей деятельности и поставок электричества и газа для... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:52

2021-10-13T12:52

2021-10-13T12:52

экономика

европа

чехия

e.on

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ПРАГА, 13 окт – РИА Новости. Группа Bohemia Energy, объединявшая альтернативных поставщиков энергии в Чехии, объявила о прекращении своей деятельности и поставок электричества и газа для 900 тысяч заказчиков в стране, это сообщение опубликовано на сайте фирмы."К такому решению нас вынудил непрекращающийся экстремальный рост цен энергии на оптовых рынках, где цена электричества и газа ныне втрое выше, чем в минувшем году", - говорится в сообщении.Одновременно фирма успокоила своих заказчиков, что они не останутся без поставок электричества и газа, которые в ближайшие полгода будут для них обеспечивать другие поставщики. Речь идет о компаниях ČEZ, E.ON и Pražská energetika. В течение этого срока заказчики должны выбрать для себя нового постоянного поставщика.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены - почти 1400 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 5 октября. При этом цены на газ на мировом рынке начали демонстрировать снижение с 6 октября, после достижения исторического максимума на уровне 1937 долларов за 1 тысячу кубометров.

https://ria.ru/20211013/gaz-1754348133.html

европа

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экономика, европа, чехия, e.on