https://ria.ru/20211013/chekhiya-1754357402.html
Крупный чешский поставщик газа решил прекратить деятельность
Крупный чешский поставщик газа решил прекратить деятельность - РИА Новости, 13.10.2021
Крупный чешский поставщик газа решил прекратить деятельность
Группа Bohemia Energy, объединявшая альтернативных поставщиков энергии в Чехии, объявила о прекращении своей деятельности и поставок электричества и газа для... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:52
2021-10-13T12:52
2021-10-13T12:52
экономика
европа
чехия
e.on
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866018_0:59:2987:1739_1920x0_80_0_0_261b746142992fd4e57d49074f1c9897.jpg
ПРАГА, 13 окт – РИА Новости. Группа Bohemia Energy, объединявшая альтернативных поставщиков энергии в Чехии, объявила о прекращении своей деятельности и поставок электричества и газа для 900 тысяч заказчиков в стране, это сообщение опубликовано на сайте фирмы."К такому решению нас вынудил непрекращающийся экстремальный рост цен энергии на оптовых рынках, где цена электричества и газа ныне втрое выше, чем в минувшем году", - говорится в сообщении.Одновременно фирма успокоила своих заказчиков, что они не останутся без поставок электричества и газа, которые в ближайшие полгода будут для них обеспечивать другие поставщики. Речь идет о компаниях ČEZ, E.ON и Pražská energetika. В течение этого срока заказчики должны выбрать для себя нового постоянного поставщика.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены - почти 1400 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 5 октября. При этом цены на газ на мировом рынке начали демонстрировать снижение с 6 октября, после достижения исторического максимума на уровне 1937 долларов за 1 тысячу кубометров.
https://ria.ru/20211013/gaz-1754348133.html
европа
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866018_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_1a5be09139a61d75b7dfc30b6e20245d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, чехия, e.on
Крупный чешский поставщик газа решил прекратить деятельность
Крупный чешский поставщик газа Bohemia Energy закроется из-за роста цен