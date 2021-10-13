https://ria.ru/20211013/bustirovanie-1754396151.html

Гинцбург рассказал о бустировании иммунитета "Спутником Лайт"

Гинцбург рассказал о бустировании иммунитета "Спутником Лайт" - РИА Новости, 13.10.2021

Гинцбург рассказал о бустировании иммунитета "Спутником Лайт"

"Спутник Лайт" способен продлить защитный эффект от коронавируса в среднем на шесть месяцев, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:35

2021-10-13T15:35

2021-10-13T16:32

россия

распространение коронавируса

вакцинация

коронавирусы

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "Спутник Лайт" способен продлить защитный эффект от коронавируса в среднем на шесть месяцев, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.По нынешним стандартам ВОЗ, достаточным считается уровень антител IgG — около 300 BAU."Этот диапазон наиболее часто встречающийся при использовании "Спутника V", и поэтому использование "Спутника Лайт" через шесть месяцев для такой категории вакцинированных является очень перспективным и эффективным способом продления протективного иммунитета еще по крайней мере на шесть-семь месяцев", — сказал ученый на брифинге.По его мнению, бустирование (продление эффекта) особенно актуально в свете борьбы со "злостным" штаммом "дельта"."Спутник Лайт" <...> является очень перспективным вакцинным препаратом, который может быть использован фактически для любой вакцины, которые сейчас массово используются в мире", — добавил Гинцбург.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.Сейчас в России налажено производство четырех вакцин от SARS-CoV-2 — "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Также Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному. Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата.

https://ria.ru/20211007/vaktsina-1753556344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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