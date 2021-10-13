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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211013/bustirovanie-1754396151.html
Гинцбург рассказал о бустировании иммунитета "Спутником Лайт"
Гинцбург рассказал о бустировании иммунитета "Спутником Лайт" - РИА Новости, 13.10.2021
Гинцбург рассказал о бустировании иммунитета "Спутником Лайт"
"Спутник Лайт" способен продлить защитный эффект от коронавируса в среднем на шесть месяцев, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:35
2021-10-13T16:32
россия
распространение коронавируса
вакцинация
коронавирусы
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "Спутник Лайт" способен продлить защитный эффект от коронавируса в среднем на шесть месяцев, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.По нынешним стандартам ВОЗ, достаточным считается уровень антител IgG — около 300 BAU."Этот диапазон наиболее часто встречающийся при использовании "Спутника V", и поэтому использование "Спутника Лайт" через шесть месяцев для такой категории вакцинированных является очень перспективным и эффективным способом продления протективного иммунитета еще по крайней мере на шесть-семь месяцев", — сказал ученый на брифинге.По его мнению, бустирование (продление эффекта) особенно актуально в свете борьбы со "злостным" штаммом "дельта"."Спутник Лайт" &lt;...&gt; является очень перспективным вакцинным препаратом, который может быть использован фактически для любой вакцины, которые сейчас массово используются в мире", — добавил Гинцбург.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.Сейчас в России налажено производство четырех вакцин от SARS-CoV-2 — "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Также Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному. Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата.
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россия, вакцинация, коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"
15:35 13.10.2021 (обновлено: 16:32 13.10.2021)
 
Гинцбург рассказал о бустировании иммунитета "Спутником Лайт"

Гинцбург: прививка "Спутником Лайт" на полгода продлевает защиту от COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпулы препарата против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
Ампулы препарата против коронавирусной инфекции Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "Спутник Лайт" способен продлить защитный эффект от коронавируса в среднем на шесть месяцев, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По нынешним стандартам ВОЗ, достаточным считается уровень антител IgG — около 300 BAU.
"Этот диапазон наиболее часто встречающийся при использовании "Спутника V", и поэтому использование "Спутника Лайт" через шесть месяцев для такой категории вакцинированных является очень перспективным и эффективным способом продления протективного иммунитета еще по крайней мере на шесть-семь месяцев", — сказал ученый на брифинге.
По его мнению, бустирование (продление эффекта) особенно актуально в свете борьбы со "злостным" штаммом "дельта".
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11 октября, 12:50Распространение коронавируса
"Спутник Лайт" <...> является очень перспективным вакцинным препаратом, который может быть использован фактически для любой вакцины, которые сейчас массово используются в мире", — добавил Гинцбург.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
Сейчас в России налажено производство четырех вакцин от SARS-CoV-2 — "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Также Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному. Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата.
Российская вакцина Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 17:44Распространение коронавируса
В РФПИ заявили об эффективности "Спутника Лайт" против дельта-штамма
 
Распространение коронавирусаРоссияВакцинацияКоронавирусыНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Александр ГинцбургКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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